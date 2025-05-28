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大美新疆  笑容灿烂

舒 同
2025年05月28日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　印花墙壁、复古店铺、菱形窗格……在新疆阿克苏地区库车市的龟兹小巷，历史和现代融合的气息扑面而来。走进当地民间艺术家尼沙汗·阿布都外力的故居，宽敞整洁的长方形院落中，悠扬的新疆民歌响起，身着黄色长裙、头戴毡帽的少女舞姿灵动。她们一边跳一边邀请参加2025上合组织国家青年文化交流营的成员共同感受新疆风情，爽朗的笑声在小院中回荡，灿烂的笑容留存在中外青年的镜头中。

　　大美新疆，笑容处处可见。饭店中，食客在欢笑中分享生活趣事；民居前，主人微笑着邀请朋友前来做客；校园里，学生们嬉笑着追逐玩耍……一张张灿烂的笑脸，洋溢着发自内心的自信和幸福。

　　灿烂的笑容，来自民众获得感满足感不断提升。眼下，和田地区于田县7万余亩玫瑰花迎来采摘季，朵朵玫瑰为沙漠缀上亮丽色彩。去年11月28日，随着于田县最后一棵玫瑰花苗种下，塔克拉玛干沙漠边缘阻击战空白区顺利实现锁边“合龙”。以玫瑰为纽带，于田县延伸产业链条，从鲜花采摘到精油提炼，从花茶制作到化妆品研发，形成了多元立体的产业格局。兼具生态效益和经济效益的玫瑰竞相绽放，成为改善生态环境、促进致富增收的幸福产业。

　　灿烂的笑容，来自民族团结和友谊不断延续。“王蒙阿卡（维吾尔语意为“哥哥”），55年了……”“玛依努尔，玛依努尔，欧克夏西（维吾尔语意为“跟以前一样”）……”“走，回家。”5月21日，著名作家王蒙前往阿克苏地区新和县，看望故友玛依努尔。自1969年在伊犁结识以来，这段友谊在书信往来中历久弥新。“这是我们一家三口的合影，这是你抱着我的女儿伊欢，这是伊欢20岁……”那些被岁月尘封的记忆，在两位老人相视而笑的默契中重新鲜活。

　　灿烂的笑容，来自开放发展不断扩大。5月25日，2025年新疆旅游发展大会在库车市开幕，国内外嘉宾齐聚一堂。2024年，新疆全区接待入境游客514.83万人次，实现国际旅游收入44.75亿美元，分别比上年增长46%和174%。山河绮丽的自然之美、多元融合的文化之韵、民族团结的和谐之景……今日之新疆以开放合作搭建桥梁，开辟旅游合作新途径，为全球游客带来更加丰富的体验，共同塑造旅游发展美好未来。

　　“我热爱这里，很大一部分原因是民众的热情欢乐和多彩的民族文化。我一定要再来这里，交一些新疆朋友，和他们一起分享喜悦。”交流中，巴基斯坦今日传媒首席记者哈瓦贾·伊克巴尔这样说道。

　　笑容传递着发自内心的幸福，感染着每一位游客。充满机遇、热情洋溢的新疆始终向世界敞开怀抱。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月28日 10 版）

(责编：袁勃、徐祥丽)

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