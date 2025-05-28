（马来西亚吉隆坡，2025年5月27日）

一、我们，东南亚国家联盟（东盟）成员国、中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）成员国，于2025年5月27日在马来西亚吉隆坡举行东盟—中国—海合会峰会；

二、认可东盟、中国和海合会之间持久、深厚的历史和文明联系以及经济纽带；

三、认识到东盟、中国和海合会相互之间紧密、互利的经济协作与合作；

四、重申愿在《联合国宪章》阐明的基本原则、共同价值观、规范和承诺的指引下，进一步促进东盟—中国—海合会关系；

五、强调区域主义和多边主义、地区团结和国际法在应对共同挑战中的重要性，同时维护东盟在不断演变的地区架构中的中心地位，以促进地区和平、稳定、发展与繁荣；

六、强调海合会在促进和平、安全、稳定、发展、繁荣和对话中的关键作用；

七、赞赏中国为促进地区和世界和平、稳定、繁荣和可持续发展发挥的关键作用；

八、基于遵守包括《联合国宪章》在内的国际法，恪守睦邻友好，尊重独立、主权、平等和领土完整、不干涉内政、不使用或威胁使用武力、和平解决分歧与争端等原则，通过各国及各地区间的相互尊重与合作实现发展和进步，努力促进和平、安全、稳定与繁荣；

九、认可加强东盟、中国和海合会之间的关系对促进更广泛的亚太和中东地区的区域合作和经济发展具有重要意义；

十、认识到东盟、中国和海合会各国经济的多样性和互补性，为加强跨部门贸易、投资和经济合作创造巨大潜力、广阔前景和新的机遇；

十一、认识到加强地区间经济合作的重要性日益凸显，重申三方将共同致力于加强伙伴关系，促进经济和可持续发展；

十二、认识到需要增强对以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制的信心，保护世界各地的企业和消费者，以及我们所在地区人民的生计；

十三、重申提升经济韧性和环境可持续性的决心，推动经济全球化更加开放、包容、平衡，以造福三方民众和子孙后代；

十四、认可三方推动更紧密合作的共同努力，以及中国致力于构建更为紧密的中国—东盟命运共同体和面向新时代的中阿命运共同体的愿景；

十五、探讨在预防和打击跨国犯罪、网络犯罪、恐怖主义和极端主义领域开展合作；

十六、三方领导人就中东局势表达严重关切，一致认为：

谴责所有针对平民的袭击，呼吁持久停火，所有相关方确保在加沙全境恢复电力和供水，最有效和便捷地获取人道主义援助、救援物资以及其他基本必需品和基本服务，允许畅通无阻地运送燃料、食品和药品；

呼吁冲突各方保护平民，避免将平民作为目标，遵守国际人道主义法，特别是1949年8月12日缔结的《关于战时保护平民的日内瓦公约》的原则和规定；

认可国际法院2024年7月19日发表的咨询意见，包括认为联合国，特别是提请发表咨询意见的联合国大会和安理会应当考虑具体模式和进一步采取行动，以尽快终止以色列国在巴勒斯坦被占领土的非法存在；

支持当前为释放所有人质和被任意拘留人员所作的努力；

敦促有关各方推动和平解决冲突，根据国际法、联合国安理会、联合国大会相关决议，包括2024年5月10日通过的关于接纳联合国新会员国的联大A/RES/ES-10/23号决议，以1967年边界为基础实现“两国方案”；

支持落实“两国方案”国际联盟所作努力，注意到沙特阿拉伯王国同挪威、欧盟共同提出旨在制定巴勒斯坦独立建国时间表的倡议；

认可卡塔尔为达成停火和便利援助物资运送所作调解努力，以及中方为促进巴勒斯坦内部和解所作努力，特别是为推动巴勒斯坦各派别2024年7月在北京签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》所发挥的作用；

欢迎联合国大会2024年12月11日通过的决议，包括呼吁在加沙实现立即、无条件和永久停火，呼吁各方为联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处赋能，使其能够按照联合国大会授权，在充分尊重人道、中立、公正和独立的人道主义原则基础上全面履职。

十七、承诺以坚定的决心，发扬包容性、可持续性、韧性和平等伙伴关系精神，开辟一条团结和共同道路，迈向和平、繁荣和公正合理未来。

十八、鉴此，我们：

（一）经济一体化

决定在相互尊重和互信互利基础上，秉持包容与可持续精神与所有有意向伙伴接触，推动合作，促进三方经济繁荣、韧性和可持续发展。

致力于发挥东盟、中国和海合会的互补性，促进经济合作。优先领域包括：

1、重申世贸组织在以规则为基础的多边贸易体制中发挥核心的、不可或缺的作用，提供了可预测、透明、非歧视和开放的国际贸易体系；

2、在全球发展倡议重点领域以及东盟和海合会国家各类倡议框架下探讨合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程；

3、促进自由贸易，欢迎中国—东盟自贸区3.0版升级谈判全面完成，期待升级议定书早日签署和生效。期待中国—海合会自贸协定谈判早日完成；

4、加强产业链供应链韧性，促进可持续贸易，在数字和绿色经济技术等新兴和未来产业创造新的经济机遇；

5、探讨建立区域性商务理事会，促进三方企业对话，加强贸易投资流动，发展地区价值链；

6、探讨包括资本市场和金融技术在内的地区金融合作，赋能中小微企业发展；

7、探索本币和跨境支付合作；

8、采取协调一致和全面行动，预防和打击腐败。

（二）互联互通

通过以下行动加强互联互通：

1、促进高质量共建“一带一路”合作和无缝衔接的互联互通，包括发展物流走廊和数字平台；

2、促进可持续基础设施建设，支持经济多元化联动发展和无缝衔接，经济增长和可持续发展；

3、鉴于海洋作为推动相关地区增长和繁荣的关键因素的重要性，探讨进一步合作，加强基础设施建设，实现无缝和高效的互联互通，包括认识到维护和促进海上安全与安保的重要性。

（三）能源安全和可持续性

认识到可持续韧性和能源转型的全球必要性，开展以下合作：

1、依据《巴黎协定》，共同推进可持续、公正、可负担、包容和有序的能源转型；

2、支持全球能源市场稳定，平衡发展各类能源，不将任何能源排除在外，使用创新技术实现所有能源的碳排放管理和高效利用，以促进普惠的可持续经济增长；

3、依据国际最佳实践，促进能源多样化，以及全球能源转型关键矿产等供应链安全，鼓励提高资源效率，同时遵守适用的国家法律法规；

4、认识到就稳定、可靠和可持续的能源市场开展合作，以减少能源供应的波动，增强能源供应安全的战略意义。重申应对气候变化的紧迫性，并强调能源转型的重要性；

5、探索包括清洁能源开发在内的新商业机会；

6、加强在可再生能源、清洁/绿色能源、碳捕集、利用和封存、生物燃料、生物液化天然气、低碳氢、低碳氨和可持续燃料以及能效政策、监管框架、技术创新等方面的知识交流与合作，以契合各国优先事项；

7、加强在核安全、核安保与核保障、反应堆技术、核和放射性废物管理、监管基础设施以及民用核能发展等领域的培训和能力建设，以国际原子能机构的标准、指导方针和国际最佳实践以及能源储存技术的进步为指导，支持民用核能的决策和政策制定；

8、推动氢和氨技术、石油和液化天然气供应链和基础设施、上游液化天然气项目、甲烷减排等倡议的战略发展，以支持能源安全和向更清洁燃料的转型；

9、鼓励社会资本和政府部门在能源基础设施建设方面的投资和合作，包括在东盟、中国和海合会相关倡议下的海底电缆和跨境输电等项目，以推动多边电力贸易，加强区域能源联通性、韧性和市场一体化，包括通过可再生能源发电和液化天然气终端；

10、利用新技术、知识分享、科学实践、技术和培训，以及加强多边主义和气候团结，在气候行动、灾害管理、生物多样性保护、海洋环境监测、空气和土壤质量、工业检测、污染防控等环境可持续领域促进合作；

11、就直接空气捕获、增强型地热系统、下一代太阳能和风能等新兴技术开展联合研究和创新倡议，以支持长期能源可持续性和低碳解决方案；

12、在劳动力绿色技能发展领域分享知识和最佳实践，以支持向可再生能源的公正转型。

（四）数字化转型与创新

寻求数字创新和技术机遇：

1、探讨跨区域框架，促进数字经济发展，开展数字贸易、电子商务、数字支付、金融科技、人工智能、初创企业和数据安全合作；

2、探讨人工智能、区块链、量子计算、智慧城市发展和先进技术基础设施等领域伙伴关系；

3、支持数字技能发展和数字扫盲项目合作，确保数字时代的包容性参与，提升具有包容性社会保护的平台性工作。

（五）粮食和农业

认识到粮食和农业领域的合作潜力，承诺：

1、促进可持续农业，包括减少有害农用化学品、促进数字化、推进基于自然的解决方案以及促进政府和社会资本合作；

2、在相互尊重彼此国家制度、法律和政策的基础上，通过交流信息和分享经验，探索清真食品领域的合作；

3、支持加强粮食安全、营养和分配的努力，包括通过提高生产力和可持续性、促进粮食来源多样化、提高粮食生产质量和多样性及支持研发和传播新的可持续技术；

4、促进食品和农产品贸易与技术合作。

（六）人文交流

增进三方民众之间更深入了解和联系：

1、推广高品质旅游和跨区域营销活动，包括文化遗产旅游、生态旅游、会奖旅游，并促进旅游数字化和旅游目的地管理方面最佳实践的交流；

2、促进不同文明和文化交流互鉴，增进相互理解和友谊，尊重多样性，欢迎联合国大会通过“设立文明对话国际日”决议；

3、探讨增进相互了解和友谊的机会，同时通过艺术、音乐及文学项目促进文化交流，特别是青少年和各民族之间的交流；

4、通过学生和教育从业者交流、奖学金项目和联合研究倡议等，加强教育领域特别是科学、技术、工程和数学领域的合作。

（七）通过东盟、中国、海合会共同商定的机制，包括通过中国—东盟、中国—海合会、东盟—海合会等现有机制，落实本联合声明。

（八）重申决心携手努力，充分释放三方伙伴关系潜力，确保三方合作给我们各国民众和社区带来实实在在的利益。

（九）欢迎2024年10月3日在多哈举行的亚洲合作对话第三次领导人会议。

（十）注意到东盟在其优先领域的倡议，例如：《东盟2045：我们共同的未来》、东盟印太展望、东盟电网、东盟跨国天然气管道、东盟可持续农业指南。

（十一）注意到海合会在其优先领域的倡议，例如：2024年10月12日至14日在沙特阿拉伯利雅得举行的全球物流论坛、2024年11月25日至26日在阿联酋阿布扎比举行的首届全球粮食安全峰会、2024年12月在沙特利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会、2025年1月在阿联酋阿布扎比举行的可持续发展周、2025年支持叙利亚2025国际会议、2025年10月27日至28日在也门举行的国际粮食安全会议、2026年12月在阿联酋阿布扎比举行的联合国水事会议、谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼国际反腐败杰出成就奖、在沙特利雅得成立全球水资源组织、2025年6月由沙特和法国共同主持的落实“两国方案”国际会议、沙特“绿色中东”倡议。

（新华社吉隆坡5月27日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)