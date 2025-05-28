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特朗普政府要求终止哈佛大学所有剩余联邦合同

2025年05月28日04:23 | 来源：新华网
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新华社华盛顿5月27日电（记者熊茂伶 徐静）据美国多家媒体报道，特朗普政府27日向各联邦机构发送信函，要求终止与哈佛大学剩余的所有联邦合同，总金额约为1亿美元。

《纽约时报》援引匿名政府官员消息报道，这封信函由美国总务管理局发出，已于当天送达各联邦机构。报道说，这封信是特朗普政府决心通过削弱哈佛大学财务状况和全球影响力，来打压这所美国文化影响力最大的大学的最新举措。

美国全国广播公司根据获得的信件副本报道，该文件要求各联邦机构在6月6日前向总务管理局提交已终止与哈佛大学合作的合同清单。

此前，美国政府已多次宣布削减对哈佛大学的联邦资金。哈佛大学4月14日拒绝了特朗普政府提出的对其管理结构、招聘及招生政策进行大幅改革的要求后，特朗普政府宣布将冻结对该校总额为22亿美元的多年期拨款，以及6000万美元的多年期合同款项。5月13日，美国政府再度削减哈佛大学联邦资助，在此前基础上进一步削减4.5亿美元。

5月26日，美国总统特朗普再度对哈佛大学发出削减资金威胁，称如果哈佛不提交外国学生名单，联邦政府将考虑削减该校的30亿美元拨款，并将这些拨款分配给全国各地的职业学校。

特朗普再次入主白宫后，已经对美国多所高校“开火”，声称如果校方不调整政策，将面临削减资金等后果。特朗普政府的主要要求包括根除“校园内的反犹主义”、废除高校向少数族裔倾斜的多元化举措等。美国舆论普遍认为，特朗普政府重点针对哈佛等高校，因为共和党认为这些大学是左翼自由派或者民主党的大本营。哈佛大学已就联邦资金削减、禁止其招收国际学生政策分别对特朗普政府发起诉讼。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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