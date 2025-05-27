新华社吉隆坡5月27日电（记者王昕怡 谢栋风）第二届东盟－海合会峰会27日在马来西亚首都吉隆坡举行。会议聚焦加强区域间协作、维护多边主义和提升风险应对能力，探讨建立高级别后续机制以进一步落实峰会成果。

马来西亚总理安瓦尔表示，今年东盟峰会的主题是“包容性和可持续性”。这一主题与东南亚国家联盟（东盟）和海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秉持的价值观高度契合，即以团结促稳定、以合作谋繁荣、以共担责任增强韧性。

安瓦尔表示，当前，经济不确定性与地缘政治挑战交织，国际局势日益复杂，东盟与海合会的伙伴关系比以往任何时候都更为重要。加强东盟与海合会关系，也是提升区域间合作、增强韧性以及为双方人民确保可持续繁荣的关键。东盟和海合会有能力和责任成为稳定之锚和未来增长的引擎。

海合会轮值主席国科威特王储萨巴赫表示，东盟－海合会这一伙伴关系至关重要。两大区域经济体量庞大，人口众多，通过全球最重要的一些海上和贸易航线紧密相连。双方合作极富地缘政治内涵和战略意义，直接影响地区稳定与全球经济增长前景。

萨巴赫期待双方在人工智能和网络安全等领域开辟新合作空间，并就共同打击恐怖主义、极端主义和有组织犯罪等加强协作，强化情报共享并提升危机应对能力。

海合会成立于1981年，总部设在沙特阿拉伯首都利雅得，成员国包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。

首届东盟－海合会峰会于2023年10月20日在利雅得召开。峰会通过《东盟－海合会峰会联合声明》，为双方伙伴关系的提升与发展奠定重要基础。

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