人民网北京5月27日电 （孙书宇、马康美）第五届中泰智库论坛26日在北京举行，约50名中泰专家学者出席。与会嘉宾围绕“继往开来，携手前行，推动中泰命运共同体建设走深走实”主题展开交流，聚焦“中泰建交50年的成就和经验”“共建中泰命运共同体的路径和展望”和“民心相通、共享发展”三大议题进行研讨。

第五届中泰智库论坛现场。人民网 孙书宇摄

中国社会科学院李雪松在致辞中表示，今年是中泰建交50周年，50年来，两国关系持续深化，从建立全面战略合作伙伴关系到达成构建中泰命运共同体共识，中泰两国始终是发展中国家友好交往的典范。建交以来，中泰在经贸、数字经济、新能源汽车、旅游、文化等领域取得了丰硕成果。 同时，“一带一路”倡议将推动中泰命运共同体建设走深走实，持续谱写金色友谊的新篇章。他指出，站在新的历史起点上，中泰两国将共同开创合作关系新局面，为地区和世界的和平与发展作出贡献。

泰国国家研究理事会秘书长维帕拉特·迪翁表示，“中泰一家亲”已深深植根于两国人民心中，并成为推动双边关系发展的重要精神纽带。她指出，虽然正式建交仅50年，但若追溯历史，两国在历史和文化层面的交流已有数百年的悠久渊源。今年2月8日，两国政府发布联合声明，体现了双方加强全面战略合作伙伴关系的决心。泰中两国将秉持以人为本、面向未来的合作愿景，共同致力于提升人民的生活质量，保障人民的安全福祉，为应对当下和未来的挑战做好充分准备。

开幕式后，迪翁接受了人民网采访。她表示，泰国国家研究理事会与中国社会科学院建立了长期稳定的合作伙伴关系，已建立每年开展多次交流的常态化合作机制。在文化、艺术和人文学科等领域，双方建立了联合研究项目机制，共同推进具有重要学术价值的研究议题。同时，中国社会科学院—泰国国家研究理事会中国研究中心的设立使得各项活动能够全面而高效地展开。迪翁期望本次论坛能够进一步拓展双方关系，为未来更多合作创造良机。

第五届中泰智库论坛与会中泰嘉宾合影。人民网 孙书宇摄

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