新华社基辅5月26日电 乌克兰总统泽连斯基26日在社交媒体上就俄罗斯连续三天大规模袭击乌克兰表态，称这是俄罗斯的“政治选择”，并敦促西方继续加大对俄罗斯制裁力度。

当天早些时候，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对媒体说，俄军对乌克兰军事设施的打击是对乌袭击俄民用设施的回应。

泽连斯基在社交媒体上发表视频讲话说，短短三天内，俄罗斯向乌克兰发射900多架攻击无人机，同时还发射了弹道导弹和巡航导弹，“这毫无军事逻辑可言，但这显然是俄罗斯的政治选择”。泽连斯基敦促美国和欧洲对俄罗斯实施新的、强有力的制裁，还暗示说俄方拖延俄乌和平协议备忘录起草工作。

同日，与俄罗斯接壤的乌克兰苏梅州州长奥列格·赫里霍罗夫在社交媒体上说，俄罗斯军队控制该地区4个村庄，这是俄方试图在乌克兰领土上建立“缓冲区”的一部分。

特朗普25日在社交媒体上发文，批评俄罗斯总统普京变得“疯狂”，同时指责泽连斯基“说的每句话都在制造麻烦”。泽连斯基在视频谈话中未回应特朗普的指责。佩斯科夫称，特朗普批评普京的言论是“情绪化反应”。

俄乌两国本月16日在土耳其伊斯坦布尔重启直接谈判，“原则上”愿意继续接触和谈判。19日，普京在同特朗普通话后表示，俄方将提议并准备与乌方就两国未来可能达成的和平协议研究起草一份备忘录。

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