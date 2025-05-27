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阿根廷呼吁英国重启马岛主权问题谈判

2025年05月27日15:53 | 来源：新华网
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　　新华社布宜诺斯艾利斯5月26日电（记者张铎　王钟毅）阿根廷外交部26日发表声明说，希望以英国向毛里求斯归还查戈斯群岛主权为范例，重启阿根廷与英国之间关于马尔维纳斯群岛（英称福克兰群岛）主权问题的谈判。

　　英国和毛里求斯5月22日签署协议，把查戈斯群岛主权归还毛里求斯。查戈斯群岛位于毛里求斯东北方向约750公里的印度洋西南海域，1965年被割让给英国殖民当局。

　　阿根廷外交部表示，上述协议体现了通过对话、谈判等和平方式解决国家间领土争端的重要性，并强调希望以此为例，与英国重启马尔维纳斯群岛、南乔治亚群岛、南桑威奇群岛及其周边海域主权归属问题的谈判。

　　阿根廷外交部强调，恢复上述领土和海域的主权是阿根廷外交政策的最重要目标之一，希望与英方展开实质性对话，依据国际法寻求领土主权归属问题的解决方案。

　　阿根廷和英国一直对马尔维纳斯群岛主权存有争议。1982年4月，阿英两国因马岛主权归属问题爆发战争，英国取得战争胜利。此后，阿根廷一直没有放弃对马岛主权的要求，英国则拒绝与阿就马岛主权问题进行谈判。

(责编：崔越、张悦)

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