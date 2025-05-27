新华社北京5月27日电 在美国和以色列支持下，一个名为“加沙人道主义基金会”的私营援助组织从联合国、非政府组织和巴勒斯坦方面手中“抢走”在加沙地带分发物资的工作，由他们决定物资如何发、发给谁。

该组织26日宣布开始运转，声称收到巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的“死亡威胁”。而就在一天前，该组织首席执行官辞职，坦承“做不到公正、中立和独立”。

饱受质疑

以色列今年3月重新封锁加沙地带并恢复军事行动。加沙民众在近三个月的围困中严重缺乏基本生活物资，面临饥荒。在国际舆论压力下，以方上周起允许少量物资进入加沙，但对物资分发持有疑虑，声称担心物资落入哈马斯之手。

5月2日，人们在加沙城领取救助食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以方声称，哈马斯窃取援助物资并借物资分发控制加沙民众。这一说法遭哈马斯方面否认。哈马斯称，该组织向运输援助物资的车队提供保护，以免物资遭哄抢。

以方起初提议由以军接管援助物资分发，遭多方批评后，又提出一份受到美国支持的新方案。新方案提议设立“加沙人道主义基金会”，通过四个设在加沙南部的“安全分发站点”统一向加沙民众分发食品援助。执行这一方案的是私营企业，提供安保的是私营承包商。遭人诟病的是，该方案将联合国机构及已在巴勒斯坦工作数十年的援助组织排除在外。

联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援协调员汤姆·弗莱彻批评说，这一方案为人道主义援助设置种种与政治和军事目标挂钩的先决条件，将饥荒当做筹码，是一场“虚伪的表演”。

5月20日,在加沙地带北部的杰巴利耶难民营，一名巴勒斯坦女童准备打水。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德说，加沙儿童和家庭前往分发站点领取援助食品时将面临更高安全风险，同时导致更多人流离失所。“以人道主义援助为诱饵，达到强制民众迁移的目的，尤其是从（加沙地带）北部迁到南部地区，这种做法会让人陷入两难境地：选择流离失所或是死亡……看起来（该方案）设计用意是强化对生存物资的控制权，将其当作一种施压策略。”

临时换人

“加沙人道主义基金会”26日发布声明说，该组织正式开始运转，已将数卡车食品运到分发站点，开始向巴勒斯坦民众分发物资。

声明没有说明分发站点的具体位置，也没说明物资分发方式。尚不清楚由哪方出资赞助这次援助行动。

5月2日，人们在加沙城等待领取救助食物。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

不愿公开姓名的知情官员告诉路透社，分发物资的工作人员可能会借助面部识别等生物技术对领取物资的加沙民众进行背景审查。

该基金会还声称，收到过哈马斯的“死亡威胁”，“哈马斯显然受到这种新运作模式的威胁，（因此）会竭尽所能”破坏。

哈马斯26日呼吁加沙民众抵制新的物资分发方案，称以方“将食物当作武器”，在加沙地带人为制造饥饿，新方案“将用混乱替代有序”。

“加沙人道主义基金会”26日仓促任命新的临时执行官。此前一天，杰克·伍德宣布辞去基金会首席执行官一职。

伍德在一份个人声明中说，该组织“显然无法在实施（援助加沙）计划的同时严格遵循人道、公正、中立和独立的人道救援行动原则”，因此他选择辞职。伍德还在声明中呼吁以色列“充分利用所有机制，大幅提升进入加沙地带的援助物资数量”。（王宏彬）

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