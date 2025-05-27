新华社布鲁塞尔5月27日电 记者手记｜“谈得不错”背后美欧贸易谈判隐忧重重

新华社记者康逸 张兆卿

“与美国商务部长霍华德·卢特尼克、美国贸易代表贾米森·格里尔的通话很愉快。欧盟委员会仍完全致力于通过建设性和集中的努力达成协议。我们将继续保持联系。”欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员马罗什·谢夫乔维奇26日与美方通话后在社交媒体X平台上写道。

谢夫乔维奇的表述与欧盟委员会主席冯德莱恩日前与美国总统特朗普通话后在X平台上的发文如出一辙。然而，在这两次“谈得不错”的通话背后，美欧贸易谈判仍然面临重重困难与隐忧。

尽管在冯德莱恩与特朗普通话之后，欧盟争取到美国暂缓征收50%关税的“喘息期”，但欧盟如何在推动达成互利贸易协议的同时，应对美国提出的重大让步要求，仍存在诸多不确定性。目前尚无迹象表明欧美就解决贸易争端取得实质谈判进展。

特朗普推迟对欧盟征收50%关税虽令市场短暂振奋，但也再次提醒欧洲政策制定者与投资者，美国的贸易政策可能随时变化。德国商业银行外汇策略师米夏埃尔·普菲斯特表示，欧盟可能在7月9日前与美国达成协议，但特朗普的声明清楚表明，这种“喘息”是暂时的。“在一通电话后，根本性问题是否发生了改变，这值得怀疑。”

多位欧盟企业高层也表示，美国贸易政策不确定性本身已使得任何规划变得艰难。意大利汽车工业协会总经理詹马尔科·焦尔达告诉媒体，他希望谈判取得成功，但企业战略制定已变得日益复杂。“意大利汽车业本就面临困难，美国加征关税加剧了企业的忧虑。”

据知情人士透露，此前美欧谈判陷入僵局。美国要求欧盟作出单方面让步以向美企开放市场，而欧盟则寻求双赢协议。

欧盟致力于达成一项互利协议，其中拟包括双方对工业品互免关税，欧盟增加对美国大豆、武器和液化天然气的采购。欧盟还希望与美国在钢铁产能过剩以及数字技术等方面展开合作。而美国不顾与欧盟的服务贸易顺差，始终抱着解决货物贸易逆差的“执念”，敦促欧盟在所谓“非关税壁垒”方面让步，包括取消增值税、降低食品安全标准等。这其中一些要求，对欧盟而言根本没有讨论余地。

专家认为，美欧谈判的主要挑战还在于双方谈判方式存在显著差异。欧洲对外关系委员会地缘经济高级政策研究员阿加特·德马雷表示，特朗普的要求表明美方对欧盟那种专业、冷静且官僚式的谈判方式不满，这与他喜欢快速敲定看起来光鲜亮丽的协议的风格发生了冲突。

一位熟悉谈判情况的行业人士说，特朗普希望达成一项快速协议，获得一些实质性与象征性的成果，但美国政府的要求远远超出欧盟可接受或可协商的范围。

欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格本周率领一组议员前往华盛顿。他指出，美国认为欧盟某些领域存在贸易壁垒，其实并非如此。这关乎欧盟的标准、化学品法规和数字监管，不是非关税壁垒，不在谈判议题之列。他说，欧盟可以审视某些具体规定，但不会像白宫要求的那样，照单全收美国标准。

爱尔兰农业、食品、渔业和海洋部长马丁·海登也表示，欧盟坚持寻求互利协议的立场是正确的。“我们是美国最重要的贸易伙伴之一。我们不能只一味接受白宫的所有要求，而应通过谈判来解释这种互惠贸易的意义。”

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