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2025年菲律宾教育部本土中文师资暑期培训顺利开班

2025年05月27日15:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉5月27日电 （记者樊帆）近日，由菲律宾教育部主办、红溪礼示大学孔子学院承办的2025年菲律宾教育部本土中文师资暑期培训班正式开班。本次培训采用集中面授的方式，以帮助本土中文教师提高中文水平、中文教学能力以及跨文化交际能力为目标，共有来自菲律宾各个地区的85名本土中文教师参加。

来自菲律宾各个地区的85名本土中文教师参加红溪礼示大学孔子学院承办中文师资暑期培训班。人民网记者樊帆 摄

来自菲律宾各个地区的85名本土中文教师参加红溪礼示大学孔子学院承办中文师资暑期培训班。人民网记者 樊帆摄

开班仪式上，红溪礼示大学孔子学院菲方院长裴刚和中方院长杨正超先后致辞。裴刚对参加培训的本土中文教师的到来表示热烈欢迎，并强调随着中菲两国交流日益密切，中文已成为菲律宾教育体系中的重要组成部分，希望参训教师珍惜机会，学以致用，为菲律宾中文教育事业贡献力量。

杨正超向参训本土教师对中文教育的热爱和付出表示感谢，指出中文教育既是语言教育，更是全人教育，鼓励各位老师珍惜参训机会，切切实实地学到真本领，为中菲友好交往、文明互鉴和地区和平培养更多优秀中文人才。

本次本土中文师资暑期培训旨在加强菲律宾本土中文教师队伍建设，课程涵盖中文综合课、汉语水平考试（HSK）辅导等多个模块，以全面提升参训教师的专业素养和教学实践能力。参加培训的本土中文教师纷纷表示，将充分利用此次机会提升自我，为促进中菲语言文化交流贡献力量。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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