人民网雅加达5月27日电 （记者李培松）5月23日，中国电力规划设计协会公布2024年度电力行业优秀工程设计等获奖项目名单，华电（印尼）玻雅2×660MW电站工程荣获中国电力行业“优秀工程设计一等奖”，是2024年度唯一获此殊荣的境外电源项目。

华电（印尼）玻雅电站工程夜景。华电（印尼）玻雅电站供图

华电（印尼）玻雅项目位于印尼南苏省穆拉埃宁县，由华电海外投资有限公司与印尼国有煤炭公司共同出资组建，总装机容量132万千瓦，是印尼国家级战略项目，也是中国华电在印尼投资最大的电源项目，亦是苏门答腊电网装机容量最大、技术最先进、指标最环保的发电企业。华电（印尼）玻雅项目以安全可靠、优质高效、绿色环保、智慧电厂为设计理念，严格执行国家与行业标准，融合科研与工程设计。

玻雅项目以匠心雕琢设计方案，通过14项关键技术突破、16大系统性设计优化、57项精细化工艺革新，成功创造12项“印尼首次”纪录，将机组技术水平提升至国际前沿。通过54项自有专利应用、82项专题研究、18项独家拥有的软件著作权等，构建起完善的技术创新体系。其创新成果获得印尼国家级认可，2项技术斩获印尼国家科技进步奖，此外，还荣获印尼国家电力公司颁发的机组稳定运行奖、突出贡献奖等4项重量级荣誉，在印尼电力行业擦亮了“中国技术”名片。

玻雅公司在技术创新、设计创优的同时，特别注重安全生产与品牌建设，以600余天“零非停”安全生产记录领跑行业，并两度斩获印尼国家级“安全生产零事故杰出贡献奖”；更凭借突出贡献摘得亚洲企业最佳影响力“企业社会责任”铂金奖，充分彰显了中国企业的创新、奋进风采。

(责编：王禹蘅、杨牧)