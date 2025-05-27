2025-05-27 14:11:53

5月26日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）嘉宾们走进新奇康药业股份有限公司。

石榴云/新疆日报讯（记者 张万德摄影报道）5月26日，2025上合组织国家青年文化交流营（南疆线）嘉宾们在乌鲁木齐参访了医药生产公司和高新植物工厂。

5月26日，在新奇康药业股份有限公司，阿联酋迪拜电视台主持人苏丹·阿尔巴卢什正在拍摄报道素材。

当天上午，嘉宾们首站参访新奇康药业股份有限公司。该公司扎根新疆医药行业30年，是研发、生产中药的国家高新技术企业、自治区级专精特新“小巨人”企业。嘉宾们在了解完该公司的生产研发、实验室等情况后，柬埔寨《和平岛报》高级多媒体记者翁·切占那拉问现场负责人：“这套生产线能在柬埔寨建厂吗？”现场负责人表示，只要条件成熟，完全是有可能的。

5月26日，嘉宾们近距离参观新奇康药业股份有限公司的实验室。

在新疆大学上学的吉尔吉斯斯坦留学生乌鲁科娃·贝吉迈说：“通过参观这家公司就可以看出新疆对人们健康的重视，也能通过参观工厂的现代化水平和生产规模看出新疆经济发展的良好态势。”

5月26日，在新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司生产基地，红彤彤的西红柿惹人喜爱。

当天，嘉宾们还参观了新疆高新植物工厂科技开发股份有限公司，在该公司3万平方米智能温室大棚内，嘉宾们看到，西红柿植株能长到十几米高，上面还结满了果实，品尝之后他们纷纷表示味道很棒。该公司负责人表示，现在每天的产量有3吨左右，供不应求。

(责编：贾文婷、张悦)