人民网首尔5月27日电 （记者莽九晨）中国香港、陕西·韩国首尔引才推介会近日在韩国首尔举行。此次推介会由香港高才通人才服务协会主办，西安人才集团和韩中经济文化教育协会共同协办，旨在推动中韩两国人才交流，展现香港的人才引进政策，为国际化高端人才提供发展新机会。活动吸引了中韩两国政界、学界、企业界的重要嘉宾以及延世大学、成均馆大学、高丽大学、汉阳大学、首尔国立大学等众多韩国顶尖高校学生参与。

中国驻韩国大使馆公使衔参赞艾宏歌在致辞中表示，本次引才推介会非常有意义，为中韩大学毕业生就业创业搭建了良好的平台，有利于促进两国友好交流和务实合作。中国驻韩国大使馆将持续关心和支持在韩留学人员的成长成才。希望大家珍惜留学时光，平安留学，成功留学，早日成才，为中韩关系发展发挥作用，为实现中国式现代化和中华民族复兴伟业贡献自己的力量。

活动中，香港立法会议员、香港高才通人才服务协会创会会长尚海龙发表致辞。他结合个人经历，诚挚邀请在座韩国学生将香港作为未来的发展目标，并强调香港不仅拥有优越的职业发展环境，更是个人成长和实现梦想的理想之地。

推介会上还举行了香港高才通人才服务协会·韩国分会的成立揭牌仪式。分会会长肖娟详细解读了高端人才通行证的申请条件和政策优势，并鼓励在场学生和人才抓住机会，选择香港作为职业发展的下一站。

作为本次活动的重要协办单位，西安人才集团也在活动中宣布成立西安人才集团首尔人才工作站，并向与会嘉宾详细介绍了陕西省及西安的人才政策，包括针对国际化高端人才的激励措施和发展机会，以期进一步推动中韩人才合作。

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