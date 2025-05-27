活动报告会现场。人民网 许可摄

人民网东京5月26日电 （许可）“在中国，我看到传统文化与现代社会的和谐共存，感受到独特的魅力”“中国的治安很好，接触到的人们也都十分亲切友好”“中国的科技发展迅速，我们参观的科技园区令人切实感受到了科技正在如何改变生活”……5月25日，位于日本东京的一间会议室内，朝气蓬勃的讨论声此起彼伏。约50名日本青年刚刚结束了访华之行，迫不及待地在活动报告会上分享各自的见闻与感悟，畅谈“我们眼中的中国”。

访华团一行参观故宫。北京市人民对外友好协会供图

应北京市人民对外友好协会邀请，由东京都日中友好协会带队的日本东京都青年访华团于5月12日至16日到访北京。期间，他们与中国语言大学的学生们进行了深入交流，参观了故宫、长城等世界文化遗产，体验新农村建设与非遗文化，并走访了京东物流亚洲一号北京智能产业园、北京市高级别自动驾驶示范区创新运营中心等科技园区，近距离观察和感受这座城市所蕴含的深厚的文化底蕴与蓬勃的创新动力。

访华团代表向东京都日中友好协会成员献花致谢。人民网 许可摄

东京都日中友好协会常务副会长中野修，理事长伊藤洋平，副理事长杉本孝一郎和井上正顺等出席报告会并致辞，寄语青年们把握了解中国社会发展的宝贵机会，将此次访华的所见所闻转化为思考，未来积极推动两国关系的友好发展。

访华团一行参观自动驾驶示范区。北京市人民对外友好协会供图

日本青年粕谷圣恩学生时期就对中国车企产生了兴趣，一直希望实地体验无人驾驶技术，此次终于圆梦，“我认为中国的无人驾驶技术已经属于行业领先水平。”

日本法政大学大三学生藤原琉宝交换留学时期结交了中国朋友，因此选修了中文作为第二外语，“我希望了解中国朋友生活的地方，所以报名参加了此次访华团。”此次亲身体验让他对中国社会有了更真切的认识。

日本青年分享访华见闻与感悟。人民网 许可摄

日本青年泷山由生奈大学时期主攻日本古典文学，“我的专业和中国文化有很深的渊源，因此对中国产生了兴趣。”此次访华期间与中国大学生之间的交流令她印象深刻，“大家交流起来并没有障碍，迅速找到了共同的话题。”目前从事教育工作的她，今后希望在教育领域为日中友好贡献力量。

日本青年小桥舞夕从事中国图书进口相关的工作，同事中不乏“中国通”，受他们的影响，她萌发了亲自去中国看一看，了解真实的中国社会这一想法，从而报名参加了此次访华团。初次访问中国的她表示和自己一直以来接收到的信息完全不同，“北京的街道很干净，接触到的人们也都十分友善，这改变了我对中国的印象，今后我希望学习中文，更好地与大家交流。”

日本青年分享访华见闻与感悟。人民网 许可摄

据访华团副团长井上正顺介绍，这已经是协会第三次组织日本青年访华，未来希望进一步丰富和扩大交流的形式和规模，让更多日本青年有机会亲身体验中国的发展与变化，打破刻板印象，成为推动两国友好的新生力量。

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