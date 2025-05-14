新华社北京5月14日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅14日在京分别会见来华出席中拉论坛第四届部长级会议的洪都拉斯外长雷纳、玻利维亚外长索萨、墨西哥外长德拉富恩特，以及即将离任回国的苏丹驻华大使、新任外长萨迪格。

会见雷纳时，王毅表示，中方赞赏洪方重申恪守一个中国原则，支持洪方维护主权、独立和尊严，愿同洪方分享治国理政经验，助力洪都拉斯探索符合自身国情、得到人民支持的发展道路，将继续为洪民生改善、能力建设等提供力所能及帮助。

雷纳表示，拉方为习近平主席在开幕式讲话中提出的重要合作倡议、特别是“五大工程”深感振奋。洪方将坚定恪守一个中国原则，将两国元首重要共识转化为更多实实在在的成果。

会见索萨时，王毅说，中方赞赏玻方无惧外部干涉，坚定维护民族尊严和正当权益。祝贺玻利维亚成为金砖伙伴国，中方愿同玻方加强在多边机制中的沟通协作。双方要继续深化高质量共建“一带一路”，加快商签投资保护协定。

索萨表示，玻方坚定捍卫多边主义和民族自决权，高度重视金砖合作，愿以此为平台加强全球南方团结互助，增强发展中国家代表性和发言权。一个中国原则是玻方的坚定立场。

会见德拉富恩特时，王毅表示，中方将中墨关系放在中拉外交重要位置，愿以两国元首重要共识为指引，同墨方分享全面推进中国式现代化经验和超大规模市场机遇。中方欢迎更多墨西哥优质产品进入中国市场，将鼓励中方企业赴墨投资兴业。

德拉富恩特表示，墨方坚持主权独立，将继续恪守一个中国原则这一既定外交方针，进一步加强两国互联互通、科技、农业、旅游、直航等合作，不断丰富墨中关系内涵。

会见萨迪格时，王毅祝贺萨迪格被任命为苏丹外长，表示双方要落实好两国元首重要共识，推动中苏关系不断取得丰硕果实，造福两国人民。中方坚定支持苏丹维护主权、独立和领土完整，支持苏丹早日实现和平、稳定、发展。

萨迪格表示，苏丹将继续坚定支持中方捍卫核心利益。作为新任外长，将继续全力以赴推进苏中战略伙伴关系发展，共同落实习近平主席提出的系列重要全球倡议。

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