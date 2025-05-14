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美国调整对华加征关税

2025年05月14日20:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月14日电 记者14日从商务部获悉，根据美国白宫5月12日发布的《修改对等关税税率以反映与中华人民共和国会谈情况的行政令》，美方已于美东时间5月14日凌晨00:01撤销根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的共计91%的关税，修改2025年4月2日第14257号行政令对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的34%的对等关税措施，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。同时，美方还下调或撤销对中国小额包裹(包括香港特别行政区小额包裹)加征的关税，将国际邮件从价税率由120%下调至54%，撤销原定于2025年6月1日起将从量税由每件100美元调增为200美元的措施。

　　鉴于美方根据中美经贸高层会谈共识撤销、暂停或调整有关对华加征关税，中方相应调整有关关税和非关税对美反制措施。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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