新华社北京5月14日电（记者董雪）中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议13日在北京成功举行。外交部发言人林剑14日在例行记者会上表示，在中拉论坛正式运行十周年之际，本次会议向世界发出了团结协作、共迎挑战的“中拉声音”。

林剑说，习近平主席出席会议开幕式并发表重要讲话。拉共体轮值主席国哥伦比亚总统佩特罗、巴西总统卢拉、智利总统博里奇、新开发银行行长罗塞芙致辞，拉共体候任轮值主席国乌拉圭总统奥尔西致贺信。王毅外长主持全体会议。28个拉美和加勒比地区国家、6个地区组织，50余位部长级官员来华参会。会议通过《中国－拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》和《中国－拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025－2027）》，达成超过100项三年合作项目。中方还宣布20项支持拉美发展的举措。

林剑表示，本次会议最突出的亮点是，习近平主席系统总结了中拉关系发展的成功经验，宣布启动团结、发展、文明、和平、民心“五大工程”，进一步夯实政治基础、促进共同繁荣、深化文明互鉴、维护地区稳定、增进人民情谊，为中拉命运共同体建设明确了方向。

林剑说，本次会议最重要的共识是，中拉论坛十年有成，双方将拓宽合作领域，提升合作质量；中拉发展命运与共，双方将坚定携手、风雨同舟，应对外部干扰；中拉团结恰逢其时，作为全球南方重要成员和推动世界多极化发展、促进国际关系民主化的重要力量，双方将加强团结合作，共应变局乱局；中拉合作前景广阔，中拉携手将打造20亿人口量级超级大市场，为各自增长和全球发展提供新引擎、开辟新机遇。

“中拉合作不惧风雨，跨越山海无问西东。”林剑表示，中方将落实好习近平主席宣布的系列举措，同拉方一道，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，共同落实全球三大倡议，维护多边贸易体制和开放合作环境，捍卫国际公平正义与世界和平稳定。

“我们相信，以团结协作应对风险挑战，以互利合作共谋发展繁荣，中拉论坛将坚定迈向下一个‘金色十年’，开创全球南方联合自强和构建人类命运共同体的新篇章。”他说。

(责编：牛镛、岳弘彬)