新华社北京5月14日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人林剑14日在例行记者会上回答提问时表示，美方以芬太尼为借口对中国无理加征两轮关税，中方均第一时间采取包括关税和非关税措施在内的反制举措，坚定维护自身正当权益。这些反制措施仍然有效。

有记者问：据报道，中美在日内瓦举行经贸高层会谈后，中方将在初始90天内将对美商品关税从125%降至10%，同时美方将对华商品关税降至30%，其中包括以芬太尼为由对华加征20%的关税。中方对此有何评论？

林剑说，中美双方在日内瓦的经贸会谈达成多项积极共识，同意大幅降低双边关税水平，美方承诺取消91%关税，暂停实施24%的“对等关税”；相应地，中方也取消91%反制关税，暂停实施24%的反制关税。双方各自保留10%的关税。

“美方以芬太尼为借口对中国无理加征两轮关税，中方均第一时间采取包括关税和非关税措施在内的反制举措，坚定维护自身正当权益。这些反制措施仍然有效。”林剑说。

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