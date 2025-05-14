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巴西总统府首席部长：将致力于巴中发展战略的深度对接

2025年05月14日15:04 | 来源：人民网-国际频道
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巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔 资料图

巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔。资料图

人民网北京5月13日电 （记者张荣）“中国—巴西商业研讨会”12日在北京成功举办。巴西总统府首席部长鲁伊·科斯塔在接受人民网采访时表示，此次访问旨在推动落实两国领导人达成的重要共识，深化各领域务实合作。

据中国海关总署最新统计， 2024年中巴双边贸易额为1881.7亿美元，同比增长3.56%，继续保持良好发展态势。

科斯塔指出，此次巴方代表团访华，就是要将两国领导人擘画的合作蓝图转化为实实在在的成果。“我们致力于实现两国发展战略深度对接，寻找更多利益交汇点，为两国人民创造更多就业和投资机会。”

在新能源领域，科斯塔强调巴西在清洁能源和生物燃料方面具有独特优势，期待与中国深化合作。根据巴西矿产能源部2024年发布数据，该国可再生能源发电占比已突破90%。

除此之外，他还特别提到，中国品牌汽车在巴西的本土化生产取得积极进展，双方在人工智能、数据中心等新兴科技领域的合作前景广阔。

“发展新技术产业需要完整的供应链体系，而人才培养是其中的关键环节。”科斯塔指出，巴方愿与中方加强高层次人才联合培养，特别是博士、博士后等科技人才的交流合作。

基础设施建设是双方合作的重点领域。科斯塔高度评价中国在铁路建设领域的世界领先地位，特别是高铁和氢能源列车技术。“我们期待借鉴中国的先进经验，推动巴西轨道交通系统建设，包括高铁、地铁等多种形式。”他说。

科斯塔还表示，巴方将进一步加强与中国在科研教育领域的合作，支持两国高校和科研机构深化交流，共同培养新一代工程技术人才，为新兴产业发展提供智力支撑。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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