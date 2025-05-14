新华社约翰内斯堡5月13日电（记者王晓梅 王雷）2025非洲旅游大会13日在南非海滨城市德班开幕。来自非洲和世界其他地区的与会代表围绕构建包容性旅游经济、促进非洲旅游业可持续发展等议题展开交流。

南非副总统保罗·马沙蒂莱当天在大会开幕式上表示，非洲旅游资源丰富，旅游业对经济发展贡献巨大。他呼吁构建有韧性且具有包容性的旅游经济，深化区域合作，消除非洲地区旅行障碍，加大对旅游基础设施及旅游业数字化转型等方面的投入，同时鼓励创新与可持续实践。

马沙蒂莱说，作为二十国集团（G20）轮值主席国，南非在旅游领域的优先事项是通过旅游业促进包容性增长，以此推动整个非洲大陆旅游业可持续发展。南非还将借此机会为发展中国家和全球南方发声，倡导可持续的旅游业并确保对非洲未来的投资。

非洲旅游大会是非洲规模最大的旅游展会之一。本届大会主题是“无限的非洲”，将持续至15日。据主办方统计，今年大会吸引27个非洲国家的1300多家参展商和来自55个国家及地区的1200多家采购商参会。

(责编：徐祥丽、张悦)