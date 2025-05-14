打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2025非洲旅游大会聚焦包容性旅游经济与可持续发展

2025年05月14日14:49 | 来源：新华网
小字号

　　新华社约翰内斯堡5月13日电（记者王晓梅　王雷）2025非洲旅游大会13日在南非海滨城市德班开幕。来自非洲和世界其他地区的与会代表围绕构建包容性旅游经济、促进非洲旅游业可持续发展等议题展开交流。

　　南非副总统保罗·马沙蒂莱当天在大会开幕式上表示，非洲旅游资源丰富，旅游业对经济发展贡献巨大。他呼吁构建有韧性且具有包容性的旅游经济，深化区域合作，消除非洲地区旅行障碍，加大对旅游基础设施及旅游业数字化转型等方面的投入，同时鼓励创新与可持续实践。

　　马沙蒂莱说，作为二十国集团（G20）轮值主席国，南非在旅游领域的优先事项是通过旅游业促进包容性增长，以此推动整个非洲大陆旅游业可持续发展。南非还将借此机会为发展中国家和全球南方发声，倡导可持续的旅游业并确保对非洲未来的投资。

　　非洲旅游大会是非洲规模最大的旅游展会之一。本届大会主题是“无限的非洲”，将持续至15日。据主办方统计，今年大会吸引27个非洲国家的1300多家参展商和来自55个国家及地区的1200多家采购商参会。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部