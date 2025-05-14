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巴西能源部长西尔韦拉：巴中携手引领全球绿色转型 

2025年05月14日14:10 | 来源：人民网-国际频道
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巴西矿产与能源部长亚历山大·西尔韦拉 人民网记者 张荣摄

图为巴西矿产与能源部长亚历山大·西尔韦拉。人民网记者 张荣摄

人民网北京5月14日电（记者张荣）巴西矿产与能源部长亚历山大·西尔韦拉12日在“中国—巴西商业研讨会”举办期间接受人民网记者采访时表示，巴在可持续发展和全球能源转型领域具有广阔合作前景。

西尔韦拉高度评价中巴全面战略伙伴关系。他指出：“中国不仅是巴西最大的贸易伙伴，更是重要的政治伙伴。我们双方理念相通，都坚定支持多边主义，致力于通过对话合作实现互利共赢。”他强调，两国正携手推动构建更加包容、可持续的全球发展新格局。

在谈到应对气候变化挑战时，西尔韦拉表示，巴西与中国都深刻认识到碳排放问题的全球性，必须通过国际合作共同应对。他特别介绍了巴西在可再生能源领域取得的成就，包括“未来燃料”计划、绿色氢能开发、海上风电等创新举措，这些都为全球能源转型贡献了“巴西方案”。

访华期间，巴西代表团与多家中国企业进行了富有成效的交流。西尔韦拉表示，这些企业都展现出在巴西投资的强烈意愿，特别是在清洁能源领域。他指出，巴西拥有全球最优的能源结构之一，正逐步成为可再生能源的“全球标杆”。

西尔韦拉强调，巴西将积极参与今年举行的第30届联合国气候变化框架公约缔约方大会（COP30），与包括中国在内的国际社会分享可持续发展经验。他表示：“巴西在推动全球绿色低碳转型的进程中，始终保持着坚定决心和积极行动。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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