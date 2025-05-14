巴西出口和投资促进局局长若热·维亚纳 图片来源：巴西出口和投资促进局

人民网北京5月14日电 （记者张荣）“中国—巴西商业研讨会”12日在北京举行。巴西出口和投资促进局局长若热·维亚纳在接受人民网专访时表示，此次活动标志着巴中经贸关系迈入新的历史阶段。

深化战略合作 展现大国担当

维亚纳高度评价巴中全面战略伙伴关系。他指出，作为有史以来规模最大的巴中经贸活动，本次研讨会充分体现了两国共同维护多边贸易体系、推动构建开放型世界经济的坚定决心。

“在当前国际形势复杂多变的背景下，巴中两国坚持相互尊重、平等互利的原则，为全球经济治理注入正能量。”维亚纳表示。

维亚纳特别强调，在两国元首战略引领下，巴中高层协调与合作委员会机制运行21年来成效显著。作为金砖国家轮值主席国，巴西期待与中国深化合作，共同提升新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。

拓展经贸往来 实现互利共赢

数据显示，中巴贸易额已从本世纪初的20亿美元跃升至目前的1600亿美元，展现出强劲发展势头。在12日举行的中巴商业研讨会上，多家中国企业宣布将对巴西进行总计逾270亿雷亚尔的投资，涵盖快递、快餐、半导体、新能源、汽车制造、可再生能源等多个领域，为巴西经济社会发展作出积极贡献。

“过去巴西主要向中国出口大宗商品，如今咖啡、果汁、优质肉类等特色产品正越来越多地走进中国千家万户。”维亚纳指出，巴方将推动更多高附加值产品进入中国市场，并期待与中国企业携手开拓第三方市场。

共谋绿色发展 打造合作典范

在绿色低碳发展领域，维亚纳指出，巴西在清洁能源、关键矿产资源等方面具有独特优势，愿与中国深化在乙醇燃料、新能源汽车等领域的合作。

谈及基础设施互联互通，维亚纳特别提及生物海洋铁路项目的战略意义。他表示，加强铁路、港口等基础设施建设合作，将为两国农业贸易提供更高效物流支撑，打造贯通拉美与亚洲的陆海新通道。

5月13日，在中巴两国元首见证下，中国贸促会会长任鸿斌与巴西出口投资促进局局长维亚纳签署《中国国际贸易促进委员会与巴西出口投资促进局合作谅解备忘录》。双方将积极支持两国工商界交流，在深化贸易、农业、农村发展、基础设施、投融资等领域合作的基础上，加强数字经济、智能制造、清洁能源、低碳技术等领域合作，并欢迎巴方参加中国国际供应链促进博览会、中国—拉美企业家高峰会等活动。

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