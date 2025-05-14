新华社科纳克里5月13日电（记者张健）当地时间13日上午，第31批援几内亚中国医疗队在中几友好医院与当地医生联合完成该国首例人工智能（AI）辅助全髋关节置换术。

这名当地患者41岁，左侧髋臼发育不良，因长期骨关节磨损导致行动严重受限。医疗队骨科专家刁乃成作为主刀医师，与放射科医生刘朋及国内远程团队协作，运用AI技术对患者骨骼结构进行了高精度三维建模。

AI系统不仅快速勾勒出患者骨骼的复杂形态，还通过大数据分析，模拟出多种手术方案，并智能推荐最优方案。在此基础上，手术团队进行了详细的术前规划，从假体型号的精准选择到植入角度的精确计算，每一个环节都做到个体化定制，确保假体与患者自身骨骼完美匹配。

手术全程历时90分钟，在中几双方医护人员协作下完成。中国医疗队通过远程会诊系统实现与国内专家的实时数据共享，克服了当地医疗设备限制。术后监测显示患者生命体征平稳，预计一周内可借助助行器下地活动。

“这是AI技术与现代医学在非洲土地上的一次开创性结合。”刁乃成医师表示，“我们借助云端协作技术，打破地域限制，将国内先进的数字骨科经验毫无保留地引入几内亚，为当地患者带来更优质的医疗服务。”

医疗队队长王宾表示，此次手术不仅填补了几内亚在AI辅助全髋关节置换术领域的技术空白，更为未来骨科机器人手术的开展提供了宝贵的实践经验。后续医疗队将在当地推动建立“中几数字骨科联合实验室”，通过技术共享、学术交流、人才培训等多种方式，持续提升几内亚的医疗技术水平。

(责编：徐祥丽、张悦)