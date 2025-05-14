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全球瞭望丨美国期刊：对华贸易增加导致美国人失业的说法缺少依据

2025年05月14日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社休斯敦5月13日电　美国得克萨斯大学奥斯汀校区网络期刊《奇维塔斯展望》日前发表题为《“中国冲击”造成了数百万美国人失业吗？》的文章，批驳美国官员所谓“中国冲击”造成“370万美国人失业”的言论，认为美国对华贸易增加实际上可能促进了美国制造业就业。

　　文章指出，过去70年，发达国家制造业就业人口占比持续下降是普遍趋势。1977年至2001年，美国制造业就业人口占比下降41%，英国、加拿大、日本等另外10个发达国家下降20%至50%。2001年之后，美国、英国、丹麦的制造业就业人口占比下降速度有所放缓。

　　文章说，美国制造业就业岗位流失率并未表明所谓“中国冲击”带来很大变化。美国普查局数据显示，2001年后，美国制造业就业岗位减少的速度并未加快，而是保持平稳。

　　文章指出，发达国家制造业就业岗位减少，源于自动化等带来的生产效率提升。2001年至2024年，美国制造业就业岗位减少22%，而实际制造业增加值上涨50%。制造业就业岗位下降的同时，管理与专业技术岗位增加。

　　文章还谈到，一些研究发现，在中国商品渗透率越高的区域，制造业就业表现越好，这可能意味着“中国因素”实际上增加了美国制造业就业。

(责编：徐祥丽、张悦)

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