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古巴外长谴责美国再次将古列为“反恐行动不合作国家”

2025年05月14日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社哈瓦那5月13日电（记者蒋彪）古巴外长罗德里格斯13日强烈谴责美国再次将古巴列入“反恐行动不合作国家”名单，认为美方此举再次暴露其“众所周知的双重标准”。

　　罗德里格斯在社交媒体发布声明说，美国国务卿鲁比奥一向靠编造谎言为他打压古巴人民的政策找借口，并指出美国本国机构在2024年曾提出相反证据，证实古巴在反恐领域的合作。

　　他还质问“美国政府是否对那些在美国境内策划、资助及实施反古巴恐怖活动的人采取过任何行动”，并讽刺美国更应该列出一份受特殊利益集团操控、撒谎和腐败的美国政客名单。

　　当日早些时候，美国国务院发言人塔米·布鲁斯在一份声明中说，由于2024年古巴未与美方在反恐事务上进行全力合作，特别是在境内藏有多名美国通缉犯的问题上拒绝对话，美国政府将古巴重新列为“反恐行动不合作国家”。该决定将禁止向古巴销售或授权出口国防物资和相关服务。

　　1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国正式恢复外交关系。同年，美国将古巴移出“反恐行动不合作国家”名单。2017年1月特朗普入主白宫后，美国政府收紧对古巴政策。2020年，古巴再次被美国政府列为年度“反恐行动不合作国家”。2024年，拜登政府又将古巴从这一名单中移除。

(责编：徐祥丽、张悦)

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