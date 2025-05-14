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王毅谈中拉论坛第四届部长级会议重要共识

2025年05月14日00:46 | 来源：新华网
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新华社北京5月13日电（记者刘杨、袁睿）5月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同出席中拉论坛第四届部长级会议的拉共体“双主席”哥伦比亚及洪都拉斯外长共同会见记者并答问。

王毅说，今天上午，中拉论坛第四届部长级会议开幕式成功举行，习近平主席出席并发表重要讲话。拉共体轮值主席国哥伦比亚总统佩特罗、巴西总统卢拉、智利总统博里奇以及新开发银行行长罗塞芙致辞，拉共体候任轮值主席国乌拉圭总统奥尔西致贺信。会议通过了北京宣言和共同行动计划（2025－2027），取得圆满成功。双方达成的三年合作项目超过100项。此外中方还宣示了20项支持拉美发展的举措。王毅介绍了会议达成的重要共识。

一是中拉论坛十年有成。在双方精心培育下，论坛机制建设日趋完善，成功举办包括四届部长级会议、31个领域分论坛百余场活动，有力推动中拉关系发展。双方将乘势而上，继续拓宽中拉论坛合作领域，提升合作质量，推动论坛建设迈向下一个“金色十年”。

二是中拉发展命运与共。会议期间，双方围绕共建中拉命运共同体进行深入探讨。习近平主席指出，中拉双方已经成为携手共进的命运共同体，其鲜明底色是平等相待，强大动力是互利共赢，胸怀品格是开放包容，根本追求是造福人民。拉方对此予以积极呼应。无论国际风云如何变幻，面临何种外部干扰，双方都将坚定携手，风雨同舟。

三是中拉团结恰逢其时。当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加。中拉都是全球南方重要成员，都是推动世界多极化发展、促进国际关系民主化的重要力量，应当增强历史自觉，加强团结合作，共同应对变局乱局，为世界和平与发展注入正能量。

四是中拉合作前景广阔。发展振兴是我们的天然权利，中国将继续坚定不移推进高水平对外开放，同各国分享中国式现代化的广阔机遇。拉方正积极实施多元化开放发展战略。中拉携手，可以打造20亿人口量级超级大市场，既为各自增长提供新的引擎，也为全球繁荣开辟新的机遇。

相关链接：

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(责编：卫嘉、白宇)

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