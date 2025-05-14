新华社北京5月13日电（记者袁睿、刘杨）5月13日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同出席中拉论坛第四届部长级会议的拉共体“双主席”哥伦比亚及洪都拉斯外长共同会见记者并答问。

有记者问及会议的亮点和成果，王毅表示，最突出的亮点就是，习近平主席系统总结了中拉关系发展的成功经验，宣布启动团结、发展、文明、和平、民心“五大工程”，为中拉命运共同体建设明确了方向。

王毅表示，团结工程旨在夯实政治基础。团结就是力量。中方愿同拉方继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持。未来3年，中方每年将邀请300名拉共体成员国政党代表来华考察访问，交流治国理政经验。中方支持拉美和加勒比国家扩大在多边舞台上的影响，愿同拉方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，在国际和地区事务中发出共同声音。

发展工程旨在促进共同繁荣。发展是硬道理。双方将加强发展战略对接，深化基础设施、农业粮食、能源矿产、清洁能源、5G通信、数字经济、人工智能等领域合作，共同落实好全球发展倡议。中国将进口更多拉方优质产品，鼓励中国企业扩大对拉投资，并向拉方提供人民币信贷资金额度。

文明工程旨在深化文明互鉴。文明多姿多彩是世界应有的样子。中拉双方将践行全球文明倡议，举办中拉文明对话大会，加强在联合考古、古迹保护等文化遗产领域交流合作，开展古代文明研究，让中拉文明在交流互鉴中焕发新的生命力。

和平工程旨在维护地区稳定。中拉双方均认同共同、综合、合作、可持续的安全观。中方支持《宣布拉美和加勒比为和平区的公告》以及《拉美和加勒比33国关于建立无核区的声明》，愿同拉方落实全球安全倡议，加强灾害防治、网络安全、反恐、反腐败、禁毒等合作。

民心工程旨在增进人民情谊。中拉合作源自人民期待，满足人民需要，惠及人民福祉。未来3年，中方将向拉共体成员国提供3500个政府奖学金名额、1万个来华培训名额、500个国际中文教师奖学金名额、300个减贫技术人才培训名额、1000个“汉语桥”项目来华团组名额，实施300个“小而美”民生项目，积极推动鲁班工坊等职业教育合作项目，支持拉共体成员国开展中文教育。为进一步便利双方人员往来，中方决定首批向拉美和加勒比地区5个国家实施免签政策，并逐步扩大对地区国家覆盖范围。

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