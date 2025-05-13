新华社联合国5月13日电（记者杨士龙）中国常驻联合国代表傅聪12日在“联合国80周年改革倡议”通报会上发言说，在世界进入新的动荡变革期、单边主义甚嚣尘上、全球性挑战层出不穷的今天，联合国的作用只能加强、不能削弱。

傅聪说，作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，联合国在过去80年为维护世界和平、促进共同发展发挥了重要作用。同时，由于最大会费国“断供”，联合国的运行和效力面临严峻挑战。

傅聪指出，联合国秘书长古特雷斯发起“联合国80周年改革倡议”，推动联合国改革自新、提质增效。中方希望改革取得实效。

第一，要维护联合国权威和地位。国际形势越是变乱交织，越要支持联合国发挥中心作用，维护以联合国为核心的国际体系，这是改革的根本方向和最终目标，必须牢牢把握。

第二，要推进三大支柱均衡发展。和平与安全、发展、人权工作相互关联、相辅相成，应平衡推进、不可偏废。当前，2030年可持续发展议程落实滞后，国际发展合作动能不足。改革要从机制和资源上重点保障发展领域，确保发展在联合国议程的中心位置。

第三，要提升联合国工作实效。一个更加精干高效、快速响应、财政负责、更具影响力的联合国符合各方利益。改革涉及广大会员国利益，要增强透明度，加强同会员国协商，凝聚最广泛共识，全面审慎评估，作出负责任决定。改革不能成为联合国少作为甚至不作为的借口，不能成为个别国家不履行财政义务的理由。

第四，要维护广大发展中国家利益。发展中国家切身利益必须得到充分照顾，其代表性和发言权必须得到有效提升，这是改革取得成功的关键。不能允许个别国家利益凌驾于其他会员国之上，为满足其诉求牺牲广大发展中国家正当权益。

傅聪表示，中方愿就“联合国80周年改革倡议”同秘书长、秘书处及会员国保持密切沟通，为不断改进完善联合国工作、推动全球治理朝着更加公正合理方向发展发挥建设性作用。

(责编：牛镛、岳弘彬)