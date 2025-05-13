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中国人民银行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录

2025年05月13日22:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月13日电（记者吴雨、任军）中国人民银行与巴西中央银行13日在北京签署金融战略合作谅解备忘录，并续签双边本币互换协议，中巴金融战略合作进入互利合作、高效务实的新阶段。

　　据介绍，当日签署的《中国人民银行与巴西中央银行金融战略合作谅解备忘录》，旨在全面推进两国央行深化合作，包括完善金融市场投资环境，加强金融市场建设相关技术交流，支持金融投资者扩大投资规模，促进金融市场基础设施互联互通；通过双边本币合作，为两国金融市场提供本币流动性支持；促进跨境支付互联互通，加强快速支付系统和跨境二维码支付对接等。

　　当日，中国人民银行与巴西中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔，协议有效期五年，经双方同意可以展期。此举将有助于扩大两国间本币使用，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。

　　记者了解到，中国人民银行还将与巴西财政部签署《中国人民银行与巴西财政部金融战略合作谅解备忘录》，推进双方在金融市场、发展融资和国际金融货币政策协调等领域的合作。

　　中国人民银行表示，上述文件的签署，将为两国企业提供更加高效、安全的金融服务保障，为中巴发展战略对接提供金融支撑，并进一步巩固和深化中巴全面战略伙伴关系。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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