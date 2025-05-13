新华社乌鲁木齐5月13日电（记者贾钊、张瑜）第九届上海合作组织成员国教育部长会议13日在新疆乌鲁木齐市举行，各方围绕“携手教育合作、促进包容互鉴，共建可持续发展的上合组织家园”的主题进行广泛深入交流。

教育部部长怀进鹏表示，中国教育始终坚持对外开放，愿以本届教育部长会议为契机，与各成员国共享教育可持续发展经验，构建合作新平台，充实合作新内涵，拓展合作新领域，共创教育合作美好未来。

会议期间，各国代表介绍了上届教育部长会议以来各成员国教育领域重大改革和战略发展举措，以及成员国间教育领域合作的优先发展方向。各方赞赏中方提出的上合组织职业教育、高等教育合作倡议，并认为此举将深化上合组织成员国教育领域合作，愿共同探索上海合作组织教育合作模式及方向，以教育合作促进民心相通。

会议审议通过了《2025年4月23日上海合作组织大学协调委员会第二次会议纪要》《上海合作组织大学数字教育发展计划》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议乌鲁木齐倡议》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议联合公报》，同意白俄罗斯承办第十届上海合作组织成员国教育部长会议。

此外，会议签署了《第九届上海合作组织成员国教育部长会议纪要》，揭牌成立上海合作组织国家数字教育联盟、中国—上海合作组织博士生培养创新中心。

会议由中华人民共和国教育部主办，中国、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国代表及上合组织秘书处代表出席会议。

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