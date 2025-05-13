新华社莫斯科5月12日电（记者刘恺 赵嫣）俄罗斯多名政界人士近日接受新华社记者采访时表示，中国国家主席习近平此次对俄罗斯进行国事访问意义重大。

俄罗斯政府副总理亚历山大·诺瓦克说，习近平主席此次俄罗斯之行是一次历史性的访问，极为重要且意义深远。俄中双方讨论了几乎所有重大议题，将极大推动双边政治、经济等各领域关系发展。

俄罗斯政府副总理阿列克谢·奥韦尔丘克说，习近平主席此次访问俄罗斯成果“极为丰硕”，再次清晰传递了俄中维护二战胜利成果和战后国际秩序的决心。

俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫说，通过习近平主席此次访问，俄中再次确认了双边关系的高水平和特殊性。双方在经济和金融等方面也一直保持着非常良好的合作关系。相信此访将为推动双边务实合作带来新机遇。

负责对外投资和经济合作事务的俄罗斯总统特别代表、俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫说，习近平主席作为主宾出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，中国人民解放军仪仗司礼大队参加红场阅兵式，这些都是俄中友谊、俄中新时代全面战略协作伙伴关系的“最好象征”。他指出，俄中两国在维护国际秩序、捍卫国际正义方面立场一致，俄中合作将越来越好，更加坚实。

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