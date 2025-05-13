打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯政界人士称习近平主席访问俄罗斯意义重大

2025年05月13日21:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科5月12日电（记者刘恺　赵嫣）俄罗斯多名政界人士近日接受新华社记者采访时表示，中国国家主席习近平此次对俄罗斯进行国事访问意义重大。

　　俄罗斯政府副总理亚历山大·诺瓦克说，习近平主席此次俄罗斯之行是一次历史性的访问，极为重要且意义深远。俄中双方讨论了几乎所有重大议题，将极大推动双边政治、经济等各领域关系发展。

　　俄罗斯政府副总理阿列克谢·奥韦尔丘克说，习近平主席此次访问俄罗斯成果“极为丰硕”，再次清晰传递了俄中维护二战胜利成果和战后国际秩序的决心。

　　俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫说，通过习近平主席此次访问，俄中再次确认了双边关系的高水平和特殊性。双方在经济和金融等方面也一直保持着非常良好的合作关系。相信此访将为推动双边务实合作带来新机遇。

　　负责对外投资和经济合作事务的俄罗斯总统特别代表、俄罗斯直接投资基金总裁基里尔·德米特里耶夫说，习近平主席作为主宾出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，中国人民解放军仪仗司礼大队参加红场阅兵式，这些都是俄中友谊、俄中新时代全面战略协作伙伴关系的“最好象征”。他指出，俄中两国在维护国际秩序、捍卫国际正义方面立场一致，俄中合作将越来越好，更加坚实。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部