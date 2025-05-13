新华社北京5月13日电（记者刘杨、袁睿）中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议13日在北京举行。中共中央政治局委员、外交部长王毅主持会议，拉共体各成员国外长及代表、地区组织负责人等参加。

王毅表示，今天上午，习近平主席在本次会议开幕式上发表重要讲话，指出中方愿同拉方携手启动五大工程，共谋发展振兴，共建中拉命运共同体，同拉方领导人形成广泛共识，为中拉关系长远未来描绘了发展蓝图，提供了战略指引。中方愿同拉方一道，共同做好落实工作。一是坚定支持彼此核心利益。二是继续深化经贸务实合作。三是积极开展和平安全合作。四是持续增进文明交流互鉴。五是坚决捍卫国际公平正义。

拉美和加勒比国家外长们高度赞赏习近平主席提出的对拉合作新倡议和系列全球倡议，感谢中方始终秉持平等、开放和伙伴精神，期待充分用好中拉论坛这一重要平台，抓住中国高质量发展新机遇，拓展全方位合作，实现互利共赢。拉美和加勒比国家将坚定恪守一个中国原则，共同维护主权平等、不干涉内政等国际关系基本准则，坚持多边主义，携手打造和平、公正、绿色、包容、可持续的未来。

会议通过了《中国－拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》和《中国－拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025－2027）》。

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