新华社纽约5月13日电（记者刘亚南 高山）中美经贸高层会谈10日至11日在瑞士日内瓦举行。12日，双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》。来自美国多个行业的人士对此表示欢迎。他们认为，这表明世界上最大的两个经济体正通过平等对话协商解决分歧、寻求互利共赢，符合两国最佳利益。

美国最大、最繁忙的集装箱港口之一洛杉矶港执行董事吉恩·塞罗卡在一份声明中说，“这对消费者、美国企业、工人和供应链来说都是好消息”。美国另一重要港口长滩港执行董事马里奥·科尔德罗也表示，这是一个好消息。

美国服装与鞋类协会在一份声明中指出，协会对美中同意部分关税暂停加征90天表示欢迎，认为这可能有助于缓解过去一个多月以来的美中贸易紧张局面。

美国硅谷知名孵化器“创始人空间”公司首席执行官史蒂夫·霍夫曼在接受新华社记者采访时说：“这是向前迈出的关键一步。加征高额关税加重企业负担，推高消费成本，扭曲贸易流动，造成效率低下，加剧不确定性。我们应该努力营造一个鼓励商品、服务和创新双向自由流动的贸易环境。”

芝加哥北极星投资管理公司首席投资官埃里克·库比表示：“这是朝正确方向迈出的一步，合作而非对抗的基调令人鼓舞。”

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔告诉新华社记者，美中互相削减关税是个好消息，因为这避免了一些消费品价格飙升，并将在一定程度上恢复商业信心。

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