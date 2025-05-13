新华社北京5月13日电（记者袁睿、刘杨）5月13日，中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议在北京举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅，拉共体各成员国外长及代表出席。

王毅说，十年前，习近平主席和拉方领导人共同宣布成立中拉论坛，倡导构建中拉命运共同体。经过十年悉心耕耘，论坛机制已成为中拉平等对话、互利合作的重要平台，为中拉全面合作伙伴关系增添了新内涵，为构建中拉命运共同体注入了新动能。王毅总结了十年来中拉论坛取得的成果。

一是战略互信更加深入。习近平主席先后6次访问拉美和加勒比地区，接待地区各国领导人访华，双方高层互动频繁，不断凝聚团结发展的坚定共识，引领中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新阶段。

二是务实合作持续拓展。截至目前，一揽子融资安排已落实80%以上，中拉基础设施专项贷款已超额完成。双方积极推动“一带一路”倡议同拉方发展战略深入对接，钱凯港、大型工业园等大项目相继落成，新能源、光伏、电动汽车、数字技术、跨境电商等新合作蓬勃开展。

三是友好势能不断增强。中方宣布的政府奖学金、来华培训、“未来之桥”中拉青年领导人千人培训计划等项目已全部落实。中拉科技伙伴计划、中拉文化交流年等活动成功举办，中国“拉美热”和拉美“中国热”同步升温，双向奔赴。

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