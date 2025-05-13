打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“2025北京—首尔旅游政策交流会”在韩国举行

2025年05月13日16:54 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网首尔5月13日电 （记者莽九晨）“2025北京—首尔旅游政策交流会”12日在韩国首尔举行，北京市文化和旅游局副局长孙健、首尔市观光体育局局长具宗元等两市旅游政策相关负责人参与交流会。

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府 供图

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府供图

具宗元在交流会上介绍了首尔市入出境游发展动态和最近旅游政策，并对“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》表示祝贺。他表示，北京拥有故宫、长城等丰富的世界文化遗产，是全世界游客了解中国的重要窗口，首尔一直以来非常重视发展与北京旅游界的双向旅游互利合作，首尔愿以此次交流会为契机，继续积极推动与北京在资源共享、产品共联、客源互送方面的深层合作，为两地游客带来更优质的旅游体验。

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府供图

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府供图

孙健在交流中表示，首尔市在吸引入境游客、拓展海外市场方面的策略和成果令人印象深刻。北京正以积极打造“中国入境旅游首选地”为目标，愿进一步加强与首尔在宣传推广、游客互访、文旅交流等方面的合作，推动中韩旅游合作持续深入、提升两市全球旅游竞争力。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部