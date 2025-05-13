人民网首尔5月13日电 （记者莽九晨）“2025北京—首尔旅游政策交流会”12日在韩国首尔举行，北京市文化和旅游局副局长孙健、首尔市观光体育局局长具宗元等两市旅游政策相关负责人参与交流会。

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府供图

具宗元在交流会上介绍了首尔市入出境游发展动态和最近旅游政策，并对“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》表示祝贺。他表示，北京拥有故宫、长城等丰富的世界文化遗产，是全世界游客了解中国的重要窗口，首尔一直以来非常重视发展与北京旅游界的双向旅游互利合作，首尔愿以此次交流会为契机，继续积极推动与北京在资源共享、产品共联、客源互送方面的深层合作，为两地游客带来更优质的旅游体验。

5月12日，“2025北京—首尔旅游政策交流会”在首尔举行。首尔市政府供图

孙健在交流中表示，首尔市在吸引入境游客、拓展海外市场方面的策略和成果令人印象深刻。北京正以积极打造“中国入境旅游首选地”为目标，愿进一步加强与首尔在宣传推广、游客互访、文旅交流等方面的合作，推动中韩旅游合作持续深入、提升两市全球旅游竞争力。

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