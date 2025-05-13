人民网呼和浩特5月13日电 （杨春燕）呼和浩特市一号工程“伊利现代智慧健康谷”自2019年启动建设以来，聚焦打造以乳产业为核心的“千亿级产业集群”，通过产业驱动全链发展、数字赋能智慧城市、绿色引领产城融合，凝聚了全球奶业顶尖资源，已成为引领行业高质量发展的“中国样本”。5月12日，来自亚太地区的各国媒体记者来到伊利现代智慧健康谷，亲身体验奶业高质量发展的生动样本。

尼泊尔坎蒂普尔出版社专栏记者Rejaram Gautam（左）5月12日在伊利现代智慧健康谷进行参观。主办方供图

在健康谷的液态奶全球智造标杆基地，透过全景玻璃幕墙，智能机器人精准操作的无人化生产线全景呈现，让来访外媒记者得以直观感受乳制品从生产到灌装的智慧化流程。高度自动化的生产场景所展现的科技实力，给外媒记者团带来深刻印象。

琳琅满目的乳制品展区吸引了众多记者驻足，他们兴致勃勃地品尝了各种风味的冰激凌、酸奶等产品，并不时点头称赞。

尼泊尔坎蒂普尔出版社专栏记者Rejaram Gautam接受人民网记者采访时表示：“此次内蒙古之行充满惊喜，参观伊利现代智慧健康谷时，智能化生产体系展现的创新能量令人震撼。”

他表示，尼泊尔是一个以农业为主的国家，虽同样拥有畜牧业基础，但在产业现代化进程上仍有差距。他惊叹于中国企业能够将数字技术深度融入传统农业实现规模化生产，并表示这对广大发展中国家具有重要启示意义。

此行外媒记者团还到访了内蒙古数据交易所，他表示，参观交易所让他深刻感受到，中国政府和科技界正在推进具有前瞻性的重要工程。他看到，呼和浩特在推动乳业等传统产业转型升级的同时，又积极布局数据交易等新赛道，为包括尼泊尔在内的发展中国家提供了宝贵的经验。

尼泊尔坎蒂普尔出版社专栏记者Rejaram Gautam5月12日在伊利现代智慧健康谷进行参观。主办方供图

据悉，内蒙古数据交易所是经内蒙古自治区人民政府批准设立的全区唯一数据要素流通平台，定位为立足区域、辐射周边、服务全国的数据交易枢纽，依法合规提供高效安全的数据流通交易服务。该平台的创新实践，正在为数字经济时代探索可复制的区域发展模式。

(责编：王禹蘅、杨牧)