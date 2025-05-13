人民网北京5月13日电 （记者符园园、鲁扬）奥斯卡最佳国际影片《我仍在此》中国首映礼12日在北京举行，巴西总统夫人罗桑热拉、金砖国家新开发银行行长、巴西前总统迪尔玛·罗塞芙、中国驻巴西大使夫人周咏梅等应邀出席，共同见证这一中巴文化交流合作的重要时刻。

奥斯卡最佳国际影片《我仍在此》中国首映礼在北京举行。人民网记者 符园园摄

罗桑热拉在致辞中表示，十分高兴巴西引以为傲的影片《我仍在此》能跨越1.7万多公里来到中国。这部电影对巴西人民具有非凡意义，“希望这部电影可以触动中国观众的心灵和思想，就像我们巴西人常说的：‘为了不被遗忘，为了悲剧不再重演’。” 罗桑热拉说。

巴西总统夫人罗桑热拉在首映式现场发表致辞。人民网记者 鲁扬摄

首映礼现场，罗桑热拉还为观众分享了影片女主角、著名演员费尔南达·托里斯写给中国观众的一封信。托里斯写道，中国是世界文明的摇篮，是全球经济的引擎，更是世界走向未来的重要决定力量。这部电影不仅和巴西或者西方世界有关，更关乎全人类，如果不在中国上映，它的历程将是不完整的。

影片《我仍在此》海报。人民网记者 符园园摄

中国电影集团公司党委委员、中国电影股份有限公司董事任月在致辞中表示，《我仍在此》是一部杰出的电影作品，它通过艺术的力量，让全球观众感受到巴西文化的深厚底蕴与人文精神。相信这部作品在中国的上映，必将为中国观众了解巴西社会、历史与艺术打开一扇窗。

影片《我仍在此》海报。人民网记者 符园园摄

影片的上映引发现场观众热议。曾参演中国科幻大片《流浪地球2》的巴西女演员丹妮埃拉在首映现场告诉记者，《我仍在此》在中国上映对巴西和中国而言是一个非常宝贵的机会，它让两国人民的心灵不断靠近，希望未来能有更多优秀的巴西电影在中国上映。

《我仍在此》中国首映礼现场观众在交流。人民网记者 符园园摄

电影《我仍在此》由巴西著名导演沃尔特·塞勒斯执导，国宝级女演员费尔南达·托里斯主演，根据真实事件改编而成。影片讲述了20世纪70年代初的巴西，一位母亲在家庭遇到骤变后，面对困境，以惊人毅力实现自我蜕变，追寻真相，并在动荡社会中守护子女成长的故事。电影以细腻而富有张力的叙事，围绕记忆、身份认同与抗争等主题，引发各国观众共鸣。

该片斩获第97届奥斯卡金像奖“最佳国际影片”荣誉，成为巴西电影史上首部在奥斯卡舞台上摘得该奖的电影。此外，影片还获得第81届威尼斯电影节最佳编剧奖以及第82届美国电影电视金球奖剧情类最佳女主角等多个重磅奖项。

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