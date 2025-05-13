新华社伦敦5月12日电 专访｜研究中国带回的月球样品是“至高荣誉”——访英国行星科学家马赫什·阿南德

新华社记者郭爽

近日，人类时隔近半世纪获得的首批月壤样品中的一份，由英国开放大学行星科学家马赫什·阿南德教授从中国北京带回英国。

作为获准借用中国嫦娥五号带回月壤样品的英国科学家，阿南德日前接受新华社记者专访时说，能使用这一宝贵样品开展科学研究是一种“至高荣誉”，他期待国际科学界继续加强科研合作。

“过去20年来，我一直致力于研究美国阿波罗任务带回的月球样品等地外样品。如今，能有机会对这些（中国嫦娥五号从月球带回的）样品展开科学研究，我感到非常荣幸，我觉得自己是这个星球上的幸运儿。”阿南德说，“这些样品将为推动新的科学发现提供无限可能。”

2020年，中国嫦娥五号探测器从月球表面采集约1731克样品，并由返回器带回地球。2023年11月，中国国家航天局面向国际开放嫦娥五号任务月球科研样品借用申请。今年4月24日，在第十个“中国航天日”启动仪式上，中国国家航天局发布嫦娥五号任务月球样品国际借用申请结果，同意6个国家的7家机构的申请，包括法国巴黎地球物理研究所、德国科隆大学、巴基斯坦空间和外大气层研究委员会、英国开放大学等。

“这次我们精心挑选了来自月球表面三个不同位置的样品，每个样品重20毫克。”阿南德说，这三个样品虽然看上去很小，“但我们的科学仪器可以将其放大100万倍甚至10亿倍，变成巨大的颗粒”。

阿南德的团队计划借助这些样品进行一系列实验，主要尝试解答有关月球起源和形成，以及揭示太阳系中氢、碳、氮等元素的历史。

中国驻英国大使郑泽光日前在社交媒体平台祝贺阿南德获准借用嫦娥五号带回的月壤样品，强调科学只有通过国际交流与合作才能取得进步，并期待中英之间有更多合作。

对此，阿南德表示“要感谢中国提供的所有支持”，希望这是中英科学家之间太空科研合作的新开端，期待这种扩大合作的势头能扩展到全球科学界。

阿南德强调，当前的世界存在许多冲突和分歧，科学合作显得尤为重要。“我认为科学，尤其是行星科学，有助于将人们团结起来，跨越分歧和挑战。”

“有些（科学）问题极其艰难和复杂。如果不合作，我们可能永远无法进一步揭示自然界的真相。科学合作可以更有效地将各方聚集在一起并为实现建设性目标而努力。我认为科学有这样的力量。”他说。

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