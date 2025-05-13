新华社北京5月13日电 韩国总统选举竞选活动12日正式启动，7名候选人就此展开为期22天的拉票大战。韩国最大在野党共同民主党候选人、在民调中领跑的李在明被定为1号候选人，其主要对手、执政党国民力量党候选人金文洙为2号候选人。

5月12日，李在明在首尔参加总统选举竞选活动。新华社发（全休相摄）

韩国第21届总统选举定于6月3日举行，候选人登记已于5月11日结束。根据韩国相关法律，总统候选人编号顺序由其所属政党在国会的议席数量决定，议席最多政党的候选人为1号候选人。由此，1号候选人为李在明，2号候选人为金文洙，两人对战格局初显。

3号候选人因第二大在野党祖国革新党未推选候选人而空缺，该党已表态支持李在明。4号候选人为来自改革新党的李俊锡，5至8号分别为两个小政党的候选人和两名独立候选人。

李在明12日在首尔光化门举行拉票活动启动仪式，随后前往京畿道城南市等地呼吁选民支持。金文洙当天凌晨在首尔南部一处市场开启竞选宣传活动，并于晚间前往保守派“大本营”大邱。李俊锡则将拉票首站选在全罗南道。

外界此前猜测，李俊锡作为国民力量党前党首，可能会与金文洙联手推举单一候选人，为本届总统选举增添变数。不过，李俊锡12日在国会召开记者会表明不会与金文洙合作。

竞选宣传期间，各总统候选人可于每日7时至23时在公共场所发表演说，其竞选团队可向公众发放传单等资料。此外，总统候选人还将参加4场电视辩论，日期分别定在本月18日、19日、23日和27日。

韩国代总统、分管社会事务的副总理兼教育部长官李周浩12日在位于首尔的中央政府办公楼主持会议，与各部门负责人商讨总统选举投票筹备工作和支援方案。他要求各部门采取对策，确保选举公正透明。按他的说法，政府将以零容忍原则应对破坏选举公正性、妨碍选民合理选择的不法行为。

此前一天，李周浩要求警方调动一切可用资源，在竞选期间为总统候选人提供最高级别安保。（张旌）

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