人民网北京5月13日电 （记者符园园）5月12日，“通往COP30之路：中巴植树造林和碳汇合作研讨活动”在京举行。本次研讨会由国家林业和草原局、巴西驻华大使馆共同举办，旨在加强中国和巴西两国在造林和森林恢复领域的双边合作。

中国国家林业和草原局副局长李云卿（右二）、巴西环境和气候变化部部长玛丽娜·席尔瓦（左二）、巴西财政部副部长罗熙丹（右一）、巴西驻华大使馆公参乐美（左一）出席“通往COP30之路：中巴植树造林和碳汇合作研讨活动”。人民网记者 符园园摄

会议期间，巴西环境与气候部部长玛丽娜·席尔瓦接受了人民网的采访。她表示，在当前复杂的地缘政治局势下，全球南方国家应加强团结，在多边气候变化合作中发挥更大作用。巴西希望与中国一道，携手推动在《联合国气候变化框架公约》第30次缔约方大会(COP30)上，提交契合1.5摄氏度温控目标一致的国家自主贡献方案。

巴西环境与气候部部长玛丽娜·席尔瓦接受人民网采访。人民网记者 符园园摄

“我们已经身处气候变化的现实之中。”席尔瓦指出，极端天气事件频发，对家庭、农业、商业和日常生活构成严峻挑战。她强调，应对气候变化必须“双管齐下”：一方面持续减少温室气体排放；另一方面加强对极端天气的适应能力，包括完善基础设施建设和提高灾害应对水平。

巴西环境与气候部部长玛丽娜·席尔瓦在研讨会上致辞。人民网记者 符园园摄

席尔瓦高度评价巴中两国在可持续发展领域的优势互补。她表示，巴西在运用本土树种恢复森林方面积累了丰富经验；而中国在退耕还林工程方面取得显著成果，森林覆盖率已超过25%。“无论是从社会角度，还是传统技术角度而言，双方都有值得相互借鉴和学习的地方。巴中双方应加强合作，结合中国的可持续发展技术与巴西在可持续、低碳生产方面的实践经验，实现互利共赢。”

“通往COP30之路：中巴植树造林和碳汇合作研讨活动”现场。人民网记者 符园园摄

此次会议正值巴西总统卢拉访华之际。席尔瓦表示，两国正致力于推进双边议程的深入发展，在中巴高层协调与合作委员会、二十国集团、金砖国家机制等双边和多边机制中加强协调与合作。她认为，卢拉总统此行将为深化双边合作注入新动力。

展望即将于今年在巴西举行的COP30，席尔瓦呼吁全球南方国家更加紧密地团结在一起，共同推动气候行动加速落地。她表示：“我们期望COP30成为落实承诺、迈向行动的大会，推动实现可再生能源增至三倍、能源效率翻一番，并有序、公正地逐步淘汰化石燃料。发达国家要在这一进程中发挥领导作用，同时发展中国家也应积极作为。”

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