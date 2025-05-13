【环球时报-环球网 记者 魏薇】5月12日，由国家互联网信息办公室网络传播局指导，中国公共外交协会、环球网主办，内蒙古自治区互联网信息办公室承办的2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行在内蒙古自治区呼和浩特市正式启动。中国公共外交协会会长吴海龙、环球网总经理单成彪及内蒙古自治区网信办等单位负责同志出席仪式并致辞，20国媒体记者代表出席活动。

2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行启动仪式

“走读中国”项目自开展以来，已成功举办7期，邀请了世界各国近130名记者，走访了中国17个（州）市。通过一系列生动、接地气的活动，外国记者们亲身体验、深度感知并多元化报道了中国的发展变化，让世界了解中国、让中国走向世界。

今天，来自亚太地区的各国媒体记者齐聚北疆明珠内蒙古，并在未来的一周，深入走访呼和浩特与乌兰察布，聚焦内蒙古在文化创新、生态保护、产业转型与区域协同发展等方面的实践成果，见证内蒙古高质量发展图景。

中国公共外交协会会长吴海龙在致辞中向各国媒体记者来到自己的家乡内蒙古表示热烈欢迎，他表示中国公共外交协会和环球网共同主办“走读中国”活动，就是要给记者朋友们提供一个深入观察中国、了解中国、读懂中国的机会，而本次“内蒙古行”活动一定会颠覆各国媒体记者的想象。“内蒙古是中华文明的重要组成部分，是草原文明与农耕文明交融互鉴的地方。这里有广袤的草原、成群的牛羊、壮阔的风光。这里有全国首屈一指的丰富的风能资源、太阳能资源、煤炭资源和稀土资源等,内蒙古新能源发电量居全国第一。”吴海龙会长希望外媒记者们能够用眼睛观察、用耳朵聆听、用心灵感受，将所见所闻所思传递给世界，展现内蒙古在生态保护、经济发展和民族团结方面的卓越成就。

中国公共外交协会会长吴海龙致辞

科技、生态与文化的深度融合，内蒙古成为北疆高质量发展的生动样本。内蒙古互联网信息办公室负责同志以亮眼数据向各国媒体记者展现了一个蓬勃发展的活力内蒙古。这片总面积118.3万平方公里的边疆热土，正以国家乳业技术创新中心实现5项全球首创技术突破、和林格尔智能算力枢纽服务器装机超150万台等硬核成果重塑产业格局；以风光煤电优势新能源产业、3300万亩生态修复草业中心打造绿色发展全球高地；以冰雪旅游、乡村旅游等生动实践激活文旅融合发展动能。内蒙古互联网信息办公室负责同志表示：“期待大家继续聚焦内蒙古高质量发展新图景，以镜头为笔、文字为墨，全方位多角度展现这片热土上科技创新的硬核成果、绿色发展的壮美答卷、文旅融合的万千气象。”

各国媒体记者出席启动仪式

多年来，环球网以“联接中外 沟通世界”为使命，以“讲好中国故事 传播好中国声音”为己任，始终致力于面向中国读者展示多元世界，面向海外读者解读精彩中国，为多方交流搭建民心相通的桥梁。作为本次活动的主办单位，环球网总经理单成彪也在致辞中为各国媒体记者揭秘了本次2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行活动的5日行程。他期待各国记者在走访伊利现代智慧健康谷、蒙草生态修复基地、七苏木国际物流园区等点位的过程中，深入感受内蒙古在智慧牧业、绿色发展、跨境贸易等领域的举措与成就，感受内蒙古传统与现代共生、生态与产业共荣的塞外新图景。“希望本次活动能够承袭‘走读中国’一贯宗旨，以各位媒体同行的视角，向世界展示一个 既有马蹄奔腾，也有数据洪流，既有奶茶醇香，也有创新激荡 的新时代内蒙古。”

环球网总经理单成彪致辞

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，来自蒙古新闻网的记者伊苏·图布辛也以她在内蒙古自治区求学的经历分享了内蒙古现代化发展的深刻洞察：内蒙古如今已不仅留给人们草原、蒙古包和丰富民族传统的印象，也成为了中国现代化的象征，引领着中国绿色能源的发展。广袤的草原上，巨大的风力发电厂和太阳能电池板星罗棋布。呼和浩特等城市正崛起为科技创新中心，大数据、人工智能和云计算产业蓬勃发展。“友邻腾飞则己身亦兴”，在伊苏的眼中，内蒙古自治区不仅是中国科技创新的腾飞之地，更架起了国家、民族、文化、贸易往来的桥梁。

蒙古新闻网的记者伊苏·图布辛代表发言

本届2025“走读中国”中外网络媒体交流活动内蒙古行将继续作为联接中外、沟通世界的桥梁，以多元化的视角和生动的报道，向全球观众展现中国在新时代的蓬勃生机与璀璨未来。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)