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体验利雅得地铁——全球最长自动驾驶交通系统

2025年05月13日09:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜5月12日电 （记者管克江）下班高峰期，利雅得阿卜杜拉国王金融区地铁站内，两侧四个楼层的换乘扶梯载着人流上下行，繁忙而井然有序。这是利雅得地铁的四个枢纽站之一，客流量很大。

图为利雅得阿卜杜拉国王金融区地铁站一景，利雅得地铁运营方供图

利雅得阿卜杜拉国王金融区地铁站一景。利雅得地铁运营方供图

利雅得地铁不仅仅是一条地铁，而是地铁、公交车、自驾车和步行等多种交通方式的综合交通系统。自去年12月1日正式投运以来，利雅得地铁已有蓝色、黄色、紫色、红色、绿色和橙色等六条线路，总长176公里、85座车站，最大载客能力360万人次。这也是世界上最长的自动驾驶交通系统。来自13个国家和地区的19家跨国企业参与了地铁建设，为确保运行精准顺畅，沙特方面进行了长时间的沙盘模拟和演练。

随着“2030愿景”的提出和推进，沙特民众就业率不断提升，利雅得的城市人口也快速增长。预计到2030年，利雅得人口将从原先的750万增长到1500万至2000万左右。地铁交通不仅能有效缓解交通拥堵，还能大幅减少温室气体排放。利雅得地铁的设计和建造早在十多年前就开始，在提升城市公共交通效率方面发挥着核心作用。

利雅得地铁站是最新投用的地铁系统，采用了很多高科技和人性化的设计。以阿卜杜拉国王金融区车站为例，其外形像镂空的网状波浪，站内建筑也多是白色的三维立体骨架。这种设计不仅仅是为了美观，更是为了节能。站内冷却系统利用可再生能源，可根据每天各时段不同的乘客人数进行自动调节，同时每个站台上的滑动门板可将冷空气保留在车站内。地铁系统与公共大巴、停车楼接驳。金融区内楼宇众多，各个楼宇通过空中连廊直通地铁站。

地铁站收费是每两小时4个沙特里亚尔，不限距离。为了方便国外游客购买储值卡的麻烦，使用信用卡也能直接刷卡进出站。

记者在工作人员陪同下走进阿勒穆如车站的控制室。从这里的十几块闭路电视屏幕上能看到车站主要节点的现场情况。据介绍，在每一个车站都有一间这样的控制室，主要任务是监测安保和后勤保障系统运行。一旦某个车站发生意外情况，中央控制中心能够立即接管系统。

据沙特媒体报道，鉴于利雅得地铁投运后的积极效应和民众出行的巨大需求，沙特正在考虑扩建地铁线。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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