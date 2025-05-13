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2025阿根廷“中国·上海电影周”在布宜诺斯艾利斯举行

2025年05月13日09:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯5月12日电 （记者许放）当地时间5月11日下午，2025阿根廷“中国·上海电影周”在布宜诺斯艾利斯自由宫启动。上海市国际文化传播协会会长马笑虹、解放日报社总编辑丁波、中国驻阿根廷大使馆公参王晓旭、自由宫文化中心主任瓦莱里娅·安布罗西奥、阿根廷文化国务秘书处代表娜塔莉亚·加内罗，以及各界友好人士前来参加开幕式，并共同观摩了上海出品、上海取景、讲述当代中国女性故事的开幕影片《好东西》。

马里奥·杜兰摄影

活动现场。马里奥·杜兰摄

在5月10日至5月17日的电影周活动期间，还将陆续播放《焚城》《乘风破浪》《飞驰人生》《攀登者》《急先锋》等多部优秀中国电影，用电影向阿根廷观众讲好中国故事、展示“电影之城”精彩。

马笑虹在致辞中表示，阿根廷电影是世界电影版图中的璀璨明星，众多优秀的阿根廷电影都曾在上海与中国观众见面。今年正值世界电影诞生130周年、中国电影诞生120周年，活动精选6部中国电影佳作在阿根廷进行集中展映，希望通过生动真实的影像，让阿根廷观众领略当代中国的勃勃生机和当下上海的包容开放。同时，希望以电影语言进一步促进两国的人文交流合作，使中阿友好更加深入人心。

活动现场。上海市国际文化传播协会供图

活动现场。上海市国际文化传播协会供图

此次电影周活动由国家电影局、中国驻阿根廷大使馆、阿根廷文化国务秘书处指导，上海市电影局、阿根廷自由宫文化中心主办，上海电影（集团）有限公司、上海市电影发行放映行业协会协办。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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