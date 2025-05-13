人民网阿布贾5月12日电 （记者姜宣）11日，由尼日利亚中国文化中心、中外文化交流中心、江苏省无锡市评弹团联合主办的“无锡景·江南韵”中国评弹艺术演出在尼日利亚中国文化中心成功举办。

评弹演出。人民网记者 姜宣摄

此次活动旨在促进中尼两国文明互鉴、民心相通，同时迎接即将到来的中国旅游日和文明对话国际日。中国驻尼日利亚使馆负责文化事务的参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、江苏省无锡市评弹团副团长沈杰，尼日利亚艺术文化旅游和创意经济部、奥委会、国家广播电台、教育部及文化艺术机构代表，英国、俄罗斯、韩国等国使团代表等200余人参加了活动。

中国驻尼日利亚使馆负责文化事务的参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴致辞。人民网记者 姜宣摄

杨建兴表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。希望通过文化交流与文明互鉴，推动中尼两国人民持续深化友好感情。我们要保持定力，秉持人类命运共同体的理念，以宽广的胸怀和十足的诚意解决彼此之间的矛盾，通过文化交流促进人民之间的相互了解和友谊，从而创造相互尊重、和谐共生、人民更加幸福的世界。

沈杰表示，评弹作为中华优秀传统文化的瑰宝，发源于江南水乡。它以软糯的吴侬软语、悠扬的丝竹之音，诉说着千年的故事，承载着江南的灵秀与温婉。希望演出能够架起中非文化交流的桥梁，让中国评弹艺术在尼日利亚绽放光彩。

尼日利亚艺文部部长代表拉法尔表示，中国评弹艺术如一幅细腻的文化画卷，在阿布贾展开了江南水乡的千年文脉。尼中两国同为文化大国，此次演出不仅是艺术的盛宴，更是文明对话的典范。尼日利亚愿与中方携手，开展更多高水平文化交流项目，让两国人民在艺术共鸣中深化理解。

尼日利亚联邦首都区中等教育局局长法提玛在致辞中说，无锡以美如画卷的水乡和深厚的文化遗产闻名世界，评弹源自水乡景致与传统建筑的长期艺术滋养。此次活动彰显了尼中文化交流的卓越成果。

评弹演出。人民网记者 姜宣摄

演出开始后，《无锡景》《春江花月夜》《范蠡与西施》《好一朵茉莉花》《声声慢》《太湖美》《上春山》等著名曲调在艺术家们悦耳的歌声和精湛的乐器弹奏中缓缓流出，观众为精彩表演一次次热烈鼓掌欢呼。在学习吴语和评弹唱腔环节中，观众参与热情高涨，评弹文化瞬间收获了众多粉丝。本次活动还在尼日利亚中国文化中心同步展出了江苏省文化和旅游图片展。

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