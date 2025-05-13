新华社华沙5月12日电（记者张章 崔力）波兰外交部长西科尔斯基12日宣布关闭俄罗斯驻克拉科夫领事馆，理由是有证据表明，俄罗斯情报机构去年制造了华沙一家购物中心的火灾。

西科尔斯基当天早上在社交平台X上发文说，已有证据表明，俄罗斯特工部门对位于华沙马雷维尔斯卡街的购物中心实施了破坏，“我决定撤销对俄驻克拉科夫领事馆运行的许可”。

波兰总理图斯克11日晚在社交平台X上发文说，确认马雷维尔斯卡街购物中心的大火是俄罗斯情报机构指使实施的纵火行为。

波兰内政和行政部长与司法部长发表联合声明说，波方掌握了这起纵火事件细节，组织和指挥这起事件的人员居住在俄罗斯，其身份已被波方确认。

声明说，部分涉案人员已被捕，警方已确认其他嫌疑人的身份，正在对嫌疑人进行抓捕。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃12日表示，波方蓄意破坏两国关系，损害公民利益。俄方将很快对波方关闭俄驻克拉科夫领事馆的不当措施作出回应。

去年5月12日，位于华沙马雷维尔斯卡街的“马雷维尔斯卡44号”购物中心发生火灾，1400家商铺中80%以上被不同程度破坏，但未造成人员伤亡。

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