“五一”期间，外国游客来华消费明显增长——

本报记者 王俊岭

离境退税政策进一步提升境外旅客消费便捷度，激发入境消费活力。图为日前，在深圳文锦渡口岸，海关关员在帮助旅客检查所携带离境退税商品的密封袋。

新华社记者 毛思倩摄

刚刚过去的“五一”假期，外国游客来华消费明显增长。这在相当程度上得益于离境退税政策的进一步优化。

离境退税是指境外旅客离境时，对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策。中国自2015年起全面推行离境退税政策，不久前商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知，以提高境外旅客在华购物便利性。在实践中，全国海关为提升离境退税服务水平采取了很多新举措。

首先，是减少等待时间。“此次来中国旅行，我不仅玩得开心，还买了很多东西，包括手机、烹饪用的厨房电器等，收获满满。”在广州白云机场出境申报台前，来自澳大利亚的旅客凯伦很快办理好了离境退税手续。在他的离境退税申请单上，写明了所购商品名称、单价、税额等，退税率为11%。

为便利旅客离境退税业务办理，广州白云机场海关在出境申报台配置“外语专业人才+多国语言翻译机”，为旅客提供多语种、全时段业务办理与咨询服务。同时，加强与税务、银行等单位的配合，加强数据互换，实现物品快速验核、系统即时操作，提升旅客退税体验。“业务忙的时段，可能会有3到4名旅客同时办理退税业务。为此，我们充分运用智慧海关建设成果，依托信息化系统提升办事效率，努力使每名旅客的平均等待时间不超过10分钟。”广州白云机场海关旅检一处旅检一科副科长杜泽强说。

主动向外国游客进行宣传也能帮助更多人从好政策中得到实惠。

记者从北京海关了解到，今年“五一”期间，北京“双枢纽”机场口岸验核离境退税申请单同比增长105.14%；验核离境退税单总金额同比增长155.81%。

北京海关行邮监管处副处长李占青说，为方便境外旅客办理离境退税验核业务，北京海关与北京市文化和旅游局、首都机场集团公司加强合作，通过机场媒体中心、多媒体系统、官方新媒体平台开展离境退税验核业务专题宣传。比如，首都机场海关在离境通道设置多个离境退税验核点，并且积极使用电子屏、专用引导标识向旅客宣传退税政策和办理流程。

“五一”假日期间，上海海关共办理境外旅客购物离境退税海关验核业务同比增长2.6倍。“浦东机场海关采取了很多便利措施，比如摆设显著指引标识、合理调配人力资源、增设双语服务岗、为旅客及时发放退税点的指引便利卡，让旅客享受高效、便捷的离境退税验核服务。”浦东机场海关旅检处关员万鑫说。

“新政策发布以来，天津滨海机场海关在出入境通关现场增设显著提醒标识，引导旅客快速定位退税服务点。同时，在出境海关查验室增设离境退税验核设备，一站式办理查验、签章和核销手续。我们还合理配置双语服务人员，协助外籍旅客办理退税，为旅客提供高效、人性化的退税服务。”天津滨海机场海关旅检一科科长李艳强说。

据海关总署口岸监管司司长夏俊介绍，海关对离境退税物品的口岸验核是境外旅客办理离境退税手续的一个非常重要的流程。旅客在离境口岸办理离境退税手续验核时，需要向海关提交退税物品、离境购物退税申请单、退税物品的销售发票和旅客本人的有效身份证件。海关在办理具体验核手续时，也会对旅客交验的退税物品和申请单据进行验核。海关总署将继续加强与相关部门的联系配合，通过优化办理流程、增设口岸引导标识等措施，为境外旅客提供更多便利。

(责编：徐祥丽、崔译戈)