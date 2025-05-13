本报记者 严 瑜

图为4月24日，一艘满载巴西大豆的散货船驶入宁波舟山港老塘山作业区，靠泊该港区三期1号泊位。

姚 峰摄（人民视觉）

巴西总统卢拉于5月10日至14日对中国进行国事访问。访问期间，中拉论坛第四届部长级会议于5月13日在北京举行。巴方各界期待卢拉此次访华，将共同推动中拉关系进入新的发展阶段。

中国是拉美第二大贸易伙伴。多年来，中拉双边贸易保持高速增长。其中，农产品贸易在中拉贸易中占有重要地位。近来，中国与巴西等拉美国家在农产品贸易领域进一步加强合作，中拉农业合作纽带拉得更紧。

对此，本报记者采访中国社科院拉丁美洲研究所国际关系室主任、巴西研究中心执行主任周志伟和中国社科院农村发展研究所农产品贸易与政策研究室主任胡冰川，解读农产品贸易热络往来折射出的中拉农业合作前景。

拉美优质农产品丰富中国餐桌

【观察】

近日，满载近7万吨巴西大豆的“光辉”号外籍货轮缓缓靠泊宁波舟山港老塘山中转作业区。据悉，4月和5月是巴西大豆的进口旺季。随着国际形势和贸易环境的变化，中国对巴西大豆的采购量明显增长。根据宁波舟山港老塘山中转作业区靠泊计划，4月，巴西大豆装卸量达70万吨，同比增长超过三成。

新加坡《联合早报》报道称，中国近年持续推动农产品进口多元化，巴西已取代美国成为中国最大的大豆供应国。

除了巴西大豆，阿根廷牛肉、厄瓜多尔白虾、智利车厘子、秘鲁蓝莓、洪都拉斯咖啡……越来越多拉美优质农产品不断丰富中国百姓的餐桌。

目前，中国和阿根廷、委内瑞拉、乌拉圭等19个拉共体国家建立了双边农业合作机制，不仅设立了大豆、农药、渔业等工作组，还形成了部省联动平台，对接需求、凝聚共识。

【解读】

胡冰川：近年来，中拉农业合作得到迅速发展，这一方面得益于中国经济社会发展推动食物消费升级，农产品需求大幅提升，另一方面源自全球农业增产的大背景下,拉美国家丰富的农业资源迸发出巨大的生产能力。

根据联合国拉加经委会公布的数据，自2000年至2023年，中拉贸易额从140亿美元增至超4800亿美元，双方货物贸易增长35倍。其中，中拉农产品贸易额2023年达810.3亿美元，占中国农产品贸易总额的近1/4，较2014年翻了一番。考虑到中拉在农业方面的高度互补性以及农产品贸易在中拉经贸关系中的重要地位，可以将农产品贸易视作中拉贸易乃至双边合作的“稳定器”。

对中国而言，中拉农业合作使得农产品进口来源更为多元，供应链更具韧性；对拉美各国而言，中国农产品市场的开放使得本国农业资源得到充分利用。

周志伟：近年来，中拉农业合作更加紧密，双边农产品贸易呈现三方面趋势：

一是贸易规模不断扩大。例如，巴西大豆对华出口增幅明显。此外，贸易品类从传统大宗商品向高附加值产品延伸。

二是基础设施互联互通加速推进。例如，巴西方面表示，中巴近期讨论了巴西和南美一体化大基础设施计划，其中包括连接南美国家和秘鲁钱凯港的“两洋铁路”项目。基础设施及物流网络的优化将降低物流成本，提升贸易效率，助力中拉农产品贸易。

三是中国与拉美国家农业政策沟通更加密切。面对美国滥施关税扰乱全球贸易秩序，拉美国家进一步认识到开拓中国市场的必要性与重要性，并且看好对华加强农产品贸易的机遇。

中拉农业科技合作成为新亮点

【观察】

巴西《真实巴西》网站日前报道称，中小规模农田的机械化是巴西农业如今面临的重大挑战之一。在中国的支持下，巴西正在寻求一种创新解决方案：利用中国技术，在巴西生产适合当地农村实际情况的机械。通过建立生产链，为巴西农业重建工业基础。

除了农产品贸易之外，农业科技合作日渐成为中拉农业合作的新亮点。近年来，中国与阿根廷、智利、古巴、墨西哥、秘鲁等国通过设立农业技术联合实验室和研究中心、示范农场等，推动科技创新和技术转移。中拉互派农业技术交流团，开展了数百个农业培训项目，把中国的先进农业技术传授给拉美国家，助力当地农业技术水平提升和农民增收。

全球农业商贸网站称，拉美多国通过和中国合作，在标准化农业种植、种子研发、完善的仓储和物流网络、先进的港口设施和管理系统等方面受益良多。

【解读】

周志伟：中拉开展农业科技合作，不仅有助于提升拉美国家农业增产能力，也可推动中拉农业合作可持续发展。目前，拉美国家普遍面临减少农业生产过程中温室气体排放的艰巨任务，需要在土壤改良、土地可持续使用、减少毁林等方面付出努力。

中拉在农业科技领域的合作兼顾拉美国家农业生产可增长性和可持续性这两个目标，主要涉及以下方面：一是土壤改良，帮助拉美主要农业国家实现土地合理、可持续利用；二是农业增产，中国农业科学院等机构与拉美多国设立农业技术联合实验室等，在种子培育、农作物生产等方面分享经验、技术，促进拉美国家农业可持续增产；三是农产品加工，这是许多拉美国家的主要关切，即提高出口农产品附加值，进而带动当地民众就业增收，提高农产品国际竞争力。

胡冰川：中国与拉美国家在农业科技领域的合作具有重要意义：首先，中国先进的农业技术，如植保无人机、北斗导航系统在精准农业中的应用等，不仅适合拉美国家的农业生产环境及大规模作业需求，而且能够帮助拉美国家提升自身农业科技发展水平；其次，中国强大的农机装备制造能力，如大马力拖拉机，与拉美国家丰富的农业资源相结合，有助于构建新型农业产业链合作模式；第三，中拉双方在绿色农业、生态保护方面具有广阔合作空间，中国经验可助力拉美国家实现农业可持续发展。

目前，巴西等拉美国家对与中国开展农业科技合作表现出浓厚兴趣。科技创新是农业农村进步的重要驱动力。今后，中拉进一步加强在种质资源、动植物疫病防控、数字农业及应对气候变化等领域的合作研究，共同提升科技创新与农业发展水平，不仅将惠及中拉民众福祉，更将对全球农业生产产生积极影响。

为全球农产品市场注入稳定性

【观察】

从农产品贸易，到农业技术交流，再到向全世界推广先进技术，中拉农业合作为解决全球粮食安全问题提供了思路。

例如，总部位于墨西哥的国际玉米小麦改良中心拥有全世界最丰富的玉米种质资源。多年来，中墨基于国际玉米小麦改良中心等载体，在多个农业领域进行技术合作和推广，为应对全球粮食危机提供了合作范例。

2024年11月，中拉可持续粮食创新论坛暨中拉可持续粮食创新中心启动会在海南三亚崖州湾举办。会上，来自中国、智利、古巴、哥伦比亚、巴西、阿根廷等国的代表一致认为，中拉在粮食安全和农业可持续发展方面拥有巨大合作潜力。中拉可持续粮食创新中心的成立，将为双方深化农业科技合作、提升农业生产效率、保障全球粮食安全注入新动力。

【解读】

周志伟：中拉农业合作不仅给双方带来实实在在的利益，也有效提升了全球农产品产业链供应链韧性，有助于维护全球粮食安全和可持续发展。作为全球农产品消费大国的中国和作为全球农产品主要生产地区的拉美建立稳定合作关系，能够为全球农产品市场注入更多确定性。

未来，中拉农产品贸易除了在大豆、牛肉、猪肉等传统优势类别继续保持合作之外，还在更多类别具备合作潜力：一是水产品。拉美地区的水产品产量高、品质好。近年来，秘鲁的南美白虾、智利的三文鱼、阿根廷的红虾等来自拉美国家的优质水产品陆续进入中国市场，中拉水产品贸易往来日益密切；二是特色热带水果。智利车厘子在中国市场的成功表明，中国消费者对丰富多样的热带水果需求巨大。今后，依托秘鲁钱凯港这一海运物流枢纽以及日臻完善的物流体系，巴西莓等更多来自亚马逊地区以及广大拉美国家的特色热带水果将更加便捷地进入中国市场。

胡冰川：多年来，中拉农业合作以农产品贸易为牵引，大幅提升了拉美相关国家的农业产出。得益于中国市场需求的增长，拉美各国的农业产能得到有效释放，直接或间接地提升了全球农业生产效率。

当前，中拉双方在农产品贸易领域依存度很高。中国是很多拉美国家最大的农产品出口目的地，很多拉美国家是中国特定农产品最大的进口来源地。未来一段时间，农产品贸易仍将是中拉农业合作的主体，并将在现有基础上有更全面的发展。高价值农产品将成为中拉农产品贸易新的增长点。此外，随着大宗农产品贸易量的不断扩大，中拉农产品贸易的整体效率将持续提升，中拉农业科技合作将向纵深发展。

(责编：徐祥丽、崔译戈)