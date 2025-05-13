5月10日，在保加利亚首都索非亚，选手在第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区决赛上表演。

马里安·德拉加诺夫摄（新华社发）

在罗马尼亚克卢日-纳波卡，特等奖获得者玛丽亚·平蒂乌塔在第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛罗马尼亚赛区决赛上表演古诗朗诵。她将赴中国参加总决赛。

路继承摄（新华社发）

日前，在马耳他姆西达，选手在第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛马耳他赛区比赛上演讲。

新华社记者 陈文仙摄

“汉语桥”中文比赛近日分别在罗马尼亚、保加利亚、埃及、拉脱维亚和马耳他举行。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛罗马尼亚赛区决赛日前在罗马尼亚西北部城市克卢日-纳波卡举行。来自罗马尼亚5所孔子学院的22名大学生参赛。

演讲环节，选手们以“天下一家”为主题讲述了与中文结缘的故事，表达了对跨文化理解与民心相通的期盼。在才艺表演环节，选手们通过舞蹈、歌曲、古筝演奏、茶艺等形式，展示了中文学习成果与对中华文化的热爱。经过激烈角逐，玛丽亚·平蒂乌塔荣获特等奖，将赴中国参加总决赛。

克卢日孔子学院中方院长冯少中表示，“汉语桥”比赛展现了跨越山海的热爱，期待未来有更多当地民众通过这扇语言之窗看见一个立体而真实的中国。

第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛马耳他赛区比赛日前在马耳他大学举行。6名参赛学生通过中文演讲和才艺展示两个环节，展现了他们在语言学习与文化理解方面的成果与热情。

在中文演讲环节，选手们围绕“天下一家”这一主题，以流利的中文和真挚的情感，讲述了自己学习中文的体会以及对中国文化的理解与向往。在才艺展示环节，选手们在歌曲演唱、汉服展示、皮影戏表演等方面各展所长。最终，玛丽·克莱尔·阿奎利娜荣获马耳他赛区一等奖。

第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区决赛日前在索非亚举行，主题为“追梦中文 不负韶华”。

比赛分中国文化和语言知识测试、汉语自由演讲和回答问题、中华文化技能展示3个环节，共11名选手参与角逐。最终，韦罗妮卡·格奥尔基耶娃夺得冠军，获得赴中国参加全球总决赛的资格。

中国驻保加利亚大使馆临时代办王敏说，“汉语桥”不仅是语言比赛，更是连接不同文化的纽带。越来越多保加利亚青年通过“汉语桥”走近中文和中国文化，架起了中保人民友谊的桥梁。

第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛5月10日在开罗举行。比赛设有主题演讲、知识问答和才艺表演3个环节。最终，努尔·艾哈迈德与哈比芭·萨拉赫分别获得本次比赛初中组和高中组一等奖。

埃及开罗大学中文系主任、孔子学院埃方院长雷哈卜·马哈茂德在致辞中说，今年所有的试点中学都参加了“汉语桥”比赛，“我看到的不仅是激烈的竞技，更是文明互鉴的火种”。

中国驻埃及大使馆公参卢春生在致辞中说，越来越多埃及青年对学习使用中文、了解中国文化产生了浓厚兴趣，语言不仅是人际交流的工具，更是心灵相通的密码。

拉脱维亚第22届“汉语桥”中文比赛日前在拉脱维亚大学举行。选手们完成了中文歌曲演唱等才艺展示和知识问答等环节。比赛现场气氛热烈，掌声不断。最终，阿尔比娜·普斯科等3人从53名参赛选手中脱颖而出，分别获得小学、中学和大学高级组冠军。

拉脱维亚大学副校长恩斯现场致辞说，中文不仅是世界上历史最悠久、最丰富的语言之一，也是连接拉中两国人民友谊的桥梁。举办这样的比赛活动非常有助于双边关系发展。

（据新华社电 综合新华社驻外记者报道）

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