新华社北京5月12日电 题：不辍和平之志 高扬合作之帆

新华社记者

今年是中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是联合国成立80周年。在这一特殊历史节点，国家主席习近平近日圆满结束对俄罗斯国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。

此访期间，习近平主席同俄罗斯总统普京叙友谊、聚共识、促合作，取得丰硕成果，为中俄关系发展注入新动能；和来自世界20多个国家及国际组织领导人出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典，深切缅怀为世界反法西斯战争胜利英勇献身的先烈，共同发出维护国际公平正义的时代强音。

在百年变局加速演进、国际局势变乱交织背景下，此访回望历史、着眼未来，传承友谊、捍卫正义，进一步巩固中俄新时代全面战略协作伙伴关系，引领世界共同维护战后国际秩序，推动世界多极化和国际政治格局重构，具有重大历史意义。

这是一次传承友好，深化合作之旅。

80年前，中国人民和俄罗斯人民在世界反法西斯战争中铸就了深厚的战斗友谊和守望相助之情，为两国关系高水平发展奠定了坚实基础。今天，在双方共同努力下，中俄关系日益从容自信、稳定坚韧，正处于历史最好时期，树立了新型大国关系的典范。

此访期间，习近平主席受到的高规格礼遇和两国元首的亲密互动，彰显中俄友好的深厚情谊。习近平主席专机进入俄领空后，俄方战机升空护航，政府副总理赴机场迎送。普京总统在克里姆林宫举行隆重欢迎仪式，在总统办公室同习近平主席一对一茶叙，并举行小范围、大范围会谈，就共同关心的问题深入沟通，交流时长近10小时。俄罗斯圣彼得堡国立经济大学中国与亚太地区研究中心主任奥莉加·米古诺娃说，这体现出两国的真挚感情与深厚友谊。

持续发展和深化中俄关系，是传承两国人民世代友好的应有之义。此访期间，习近平主席同普京总统举行了深入友好、富有成果的会谈，就中俄关系和重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。此访最重要的政治成果是两国元首共同签署关于进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明，为下阶段双边关系发展作出新的战略指引、注入强劲动力。彭博社网站刊文表示，习近平主席的此次访问进一步彰显了中俄两国伙伴关系。

中俄始终将彼此视为重要发展机遇，相互支持，相互借力。此访期间，双方一致同意继续做大合作蛋糕，夯实经贸和能源合作基本盘，支持跨境电商、农业、矿产合作，稳步推进核能、航空航天领域大型合作项目，加快拓展科技创新、人工智能等新兴领域合作。两国元首共同见证中俄双方交换20多份双边合作文本。俄罗斯外交部外交学院专家弗拉基米尔·涅日丹诺夫说，当前的俄中关系建立在务实合作基础上。俄罗斯外交和国防政策委员会网站刊文指出，近年来，对华合作已成为俄罗斯保持稳定的最重要因素之一。

中俄在世界多极化、经济全球化、国际关系民主化等重大问题上立场高度一致，中俄密切战略协作，不仅为各自发展振兴助力，也将为世界提供更多稳定性。此访期间，中俄发表关于全球战略稳定的联合声明；两国元首重申将加强在联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架内的协调配合；一致同意推动政治解决各类热点问题……中俄发出进一步密切沟通协调的积极信号，展现了两国“风雨同渡、关山共越”的坚定信念和两国关系“不为一时一事所惑，不为风高浪急所扰”的战略定力，也体现了两国致力于维护和加强全球战略稳定的大国担当。

这是一次守护历史，捍卫正义之旅。

“疑今者，察之古；不知来者，视之往。”弱肉强食不是人类共存之道，穷兵黩武不是人类和平之计。和平而不是战争，合作而不是对抗，才是人类社会进步的永恒主题。

80年前，中俄两国同全世界进步力量一道，付出了巨大民族牺牲，用鲜血和生命奠定了战后国际秩序的基石。80年后的今天，两国元首在红场并肩观看盛大阅兵式，共同向无名烈士墓献花，以最隆重的仪式向浴血奋战的先烈表达崇高敬意。中俄再次并肩携手，共同弘扬正确二战史观，共同发出维护国际公平正义的时代强音。“俄中两国元首共同出席此次庆典，共同纪念世界反法西斯战争胜利80周年，汇聚起正义和团结的力量。”俄罗斯共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫说。

作为二战胜利的重要成果，中俄同反法西斯同盟重要成员一道，共商成立联合国，共同制定联合国宪章，掀开了世界和平与发展事业的新篇章。以联合国为核心的国际体系支撑着世界的稳定与繁荣，确保了总体和平的基本格局，推动了人类文明长足进步。

如今，以联合国为核心的国际体系遭遇前所未有的冲击。个别国家大搞本国优先、强权霸凌，企图以单边主义取代多边主义，以所谓自定规则取代战后国际秩序。中俄两国始终以实际行动捍卫国际秩序，践行和维护真正的多边主义。从共同推动金砖国家合作机制完善，到在上合组织框架内促进地区安全稳定；从携手应对气候变化挑战，到合力维护国际核不扩散体系，两国不断为联合国事业注入新动力。

此访期间，中俄发表了关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明，携手捍卫联合国权威，彰显了两国作为联合国安理会常任理事国的责任担当。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所领衔研究员叶卡捷琳娜·扎克利亚济明斯卡娅说，胜利来之不易，建立以联合国为核心的国际体系同样不易，需要世界各国共同坚定维护，“俄中支持真正的多边主义，这在当前非常重要”。

这是一次凝聚共识，挺膺担当之旅。

当今世界，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，冷战思维、强权政治、霸权扩张卷土重来。各国都不希望退回到“强权即公理”的黑暗世界。国际社会期待中国在动荡世界中挺膺担当，发挥稳定和建设性作用。

作为负责任大国，中国铁肩担道义，坚定不移地站在历史正确一边，站在人类文明进步一边，站在绝大多数国家共同利益一边。此访期间，习近平主席广泛接触出席庆典的各国政要，同来自三个大洲的多位国家领导人举行双边会晤，就坚定相互支持、捍卫多边主义、抵制强权霸道凝聚起广泛共识。

习近平主席同缅甸领导人敏昂莱举行会晤时强调，中方支持缅甸走符合本国国情的发展道路，维护主权独立、领土完整、国家稳定，稳妥推进国内政治议程。习近平主席分别会见古巴国家主席迪亚斯-卡内尔、委内瑞拉总统马杜罗，重申中方坚定支持两国维护国家主权和民族尊严，坚定支持两国人民反对外部干涉。在中国和欧盟纪念建交50周年之际，习近平主席会见塞尔维亚总统武契奇、斯洛伐克总理菲佐时强调，中方愿同欧洲各国顺应开放合作、互利共赢的历史大势，加强战略沟通，推动中欧关系不断向好发展，同时呼吁中欧要坚定奉行多边主义，共同抵制单边霸凌行径，维护经济全球化成果，维护全球自由贸易体制和国际经贸秩序。

中国着眼长远发展与各国友好关系，共同推动世界多极化进程，共同推动构建人类命运共同体，引发各国政要学者强烈共鸣。古巴国际政策研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多说，习近平主席此次访问对维护国际社会共同利益具有重要意义，有助于推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

乱云飞渡，不辍和平之志；惊涛拍岸，高扬合作之帆。在单边与多边激烈博弈，维霸与反霸深度较量的关键历史时刻，中国在习近平主席领导下，再次勇立潮头、砥柱中流，更加鲜明地树立起负责任、敢担当、可信赖的大国形象，在风云激荡的国际舞台上奏响和平发展的时代强音，在百年变局的十字路口为人类指明前进方向。

(责编：徐祥丽、崔译戈)