新华社突尼斯5月12日电（记者黄灵 王一盛）利比亚一些武装组织12日晚在该国首都的黎波里南部发生交火，有目击者称交火中动用了重型武器。

据利比亚《中间报》网站报道，利总统委员会下属维持稳定部队的负责人12日在的黎波里一座军营内被枪杀，一些武装组织因此发生冲突。有报道说，分属不同武装组织的大批军车和武装人员当天进入的黎波里各个地区，另有来自米苏拉塔、扎维耶等地的武装人员正在向的黎波里进发。

据利比亚通讯社报道，利民族统一政府内政部呼吁市民不要外出，以确保安全。利卫生部要求的黎波里和周边地区的医疗机构做好应对紧急情况的准备。

联合国利比亚支助团12日发表声明，呼吁利各方保持克制，避免的黎波里局势进一步升级。声明说，支助团密切关注的黎波里及周边地区出现的军事集结和局势升级情况，呼吁各方避免采取挑衅行动，通过对话解决争端。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族统一政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，同民族统一政府在利比亚境内形成割据对峙之势。

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